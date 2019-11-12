Компани считает, что "Сити" не нужно покупать защитника

Экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что "горожанам" не нужно покупать игрока в центр обороны в зимнее трансферное окно.

Не сумев найти замену Компани минувшим летом, вскоре "Сити" на много месяцев потерял с травмой Эмерика Лапорта. В результате главный тренер Хосеп Гвардиола остался лишь с Джоном Стоунсом и Николасом Отаменди из числа центральных защитников.



Тем не менее, Венсан не видит в этом повода для беспокойства, даже несмотря на поражение "Сити" от "Ливерпуля" со счетом 3:1 в минувший уикенд.



"Я не думаю, что им нужен еще один защитник".



"У нас всегда возникали проблемы на "Энфилде". Я говорил это во время телеэфира в воскресенье — ты сражаешься против 25 лет без побед на "Энфилде", и это сложно. Ты играешь два матча — против отличной команды и против истории".



"С другой стороны, то же самое происходит с "Ливерпулем" — они сражаются против истории незавоевания титула в течение 30 лет. Думаю, в этом преимущество "Сити".



"Что касается обороны, то лучшая оборона для "Сити" — это атака. Нет причин от этого отказываться".



"Как только они начнут воспроизводить свою лучшую игру, уверен, мы сможем наблюдать внушительное количество побед в их исполнении", — сообщил Компани Sky Sports.