Компани считает, что "Сити" не нужно покупать защитника
Экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что "горожанам" не нужно покупать игрока в центр обороны в зимнее трансферное окно.
Не сумев найти замену Компани минувшим летом, вскоре "Сити" на много месяцев потерял с травмой Эмерика Лапорта. В результате главный тренер Хосеп Гвардиола остался лишь с Джоном Стоунсом и Николасом Отаменди из числа центральных защитников.
Тем не менее, Венсан не видит в этом повода для беспокойства, даже несмотря на поражение "Сити" от "Ливерпуля" со счетом 3:1 в минувший уикенд.
"Я не думаю, что им нужен еще один защитник".
"У нас всегда возникали проблемы на "Энфилде". Я говорил это во время телеэфира в воскресенье — ты сражаешься против 25 лет без побед на "Энфилде", и это сложно. Ты играешь два матча — против отличной команды и против истории".
"С другой стороны, то же самое происходит с "Ливерпулем" — они сражаются против истории незавоевания титула в течение 30 лет. Думаю, в этом преимущество "Сити".
"Что касается обороны, то лучшая оборона для "Сити" — это атака. Нет причин от этого отказываться".
"Как только они начнут воспроизводить свою лучшую игру, уверен, мы сможем наблюдать внушительное количество побед в их исполнении", — сообщил Компани Sky Sports.
12.11.2019 12:00
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Последние комментарии:
Просто понимает, что так по нему скучать будут больше и сильнее
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Кэп плохого не пожелает. Вообще без защитников надо играть
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Там уже Пеп намыливается громко хлопнуть дверью, в Англии его не любят, подсуживают мало.
ВАР выкинул его из Лиги Чемпионов, давеча убил интригу с колбасой.
А тут еще кроме Клоппа две супер быстрых команды обошли на повороте.
Вот уедет в Юве, там ему и феррари подарят, и часы новые за пару лямов, и ни один судья не свиснет против лысого
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Ты играешь два матча — против отличной команды и против истории
Источник: http://fapl.ru/posts/74640/
только ушел и уже пакости про Сити говорит:(
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