Лэмпард объяснил, почему "Челси" — не претендент на титул
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему его команду не нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги.
Выиграв все шесть своих последних матчей в Премьер-Лиге, сейчас "синие" вместе с "Лестером" делят второе место в таблице — впереди только "Ливерпуль".
В данный момент "Челси" находится даже выше, чем "Манчестер Сити", и такое положение, казалось бы, обязывает воспринимать лондонцев претендентом на титул, однако Лэмпард призывает учитывать контекст.
"Было бы слишком наивно сказать, что мы являемся претендентом на титул, потому что не пройдена и треть дистанции сезона".
"Если мы сможем сохранить эту форму и продолжим добиваться результатов, тогда мы определенно сможем приблизиться к тому, чтобы называться претендентом, и я думаю, в этом заключается наш первый шаг".
"Я определенно не буду декларировать наших намерений поучаствовать в чемпионской гонке, потому что мы относительные новички здесь и потому что мы с нашими молодыми игроками в переходном периоде".
"Чрезмерная увлеченность такими вещами была бы нашим главным врагом", — цитирует Лэмпарда Daily Express.
11.11.2019 15:00
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Последние комментарии:
Молодец Лэмпс буду болеть за тебя....Чо там по апеляции о снятии трасферного бана,когда будет рассмотрение?
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потому что сутулую собаку выкинут на боксинг дей пинком под жопу
какой титул
диспетчер сити просто реалист
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подписали челика, чтоб сохранил участие в ЛЧ при трансферном бане, так как нормалды тренера не пришли бы на этот клуб с дисквой на трансферном рынке.
потом закончится бан и его выкинут на улицу, как бешеную собаку.
А глоры Челсов будут писать, что так правильно для всех.
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Скромничает Лэмпс.
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все четко и по делу
кричать о чемпионстве и обсираться каждый год - удел ливерпоола
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А то тут некоторые пенсы начали о титуле мечтать, некотрые, душевно больные пидарасы.
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"Было бы слишком наивно сказать, что мы являемся претендентом на титул, потому что не пройдена и треть дистанции сезона".
Источник: http://fapl.ru/posts/74623/
оооох как же ты ошибаешься, щас пенсы тебе разложат что, как и после чего идет.
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даж не ставит перед собой высокие цели, аки Моур, психология лузера у этого Лэмпарда.
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Адекватно
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