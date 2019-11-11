Лэмпард объяснил, почему "Челси" — не претендент на титул

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему его команду не нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Выиграв все шесть своих последних матчей в Премьер-Лиге, сейчас "синие" вместе с "Лестером" делят второе место в таблице — впереди только "Ливерпуль".

В данный момент "Челси" находится даже выше, чем "Манчестер Сити", и такое положение, казалось бы, обязывает воспринимать лондонцев претендентом на титул, однако Лэмпард призывает учитывать контекст.

"Было бы слишком наивно сказать, что мы являемся претендентом на титул, потому что не пройдена и треть дистанции сезона".

"Если мы сможем сохранить эту форму и продолжим добиваться результатов, тогда мы определенно сможем приблизиться к тому, чтобы называться претендентом, и я думаю, в этом заключается наш первый шаг".

"Я определенно не буду декларировать наших намерений поучаствовать в чемпионской гонке, потому что мы относительные новички здесь и потому что мы с нашими молодыми игроками в переходном периоде".

"Чрезмерная увлеченность такими вещами была бы нашим главным врагом", — цитирует Лэмпарда Daily Express.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 11.11.2019 16:22 # liverpool1892est
    Молодец Лэмпс буду болеть за тебя....Чо там по апеляции о снятии трасферного бана,когда будет рассмотрение?

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  2. blackdreamer 11.11.2019 16:21 # blackdreamer
    потому что сутулую собаку выкинут на боксинг дей пинком под жопу
    какой титул
    диспетчер сити просто реалист

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  3. naby-keita 11.11.2019 15:47 # naby-keita
    подписали челика, чтоб сохранил участие в ЛЧ при трансферном бане, так как нормалды тренера не пришли бы на этот клуб с дисквой на трансферном рынке.
    потом закончится бан и его выкинут на улицу, как бешеную собаку.
    А глоры Челсов будут писать, что так правильно для всех.

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  4. sausage 11.11.2019 15:37 # sausage
    Скромничает Лэмпс.

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  5. funkyfresh 11.11.2019 15:27 # funkyfresh
    все четко и по делу

    кричать о чемпионстве и обсираться каждый год - удел ливерпоола

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  6. mancunia-planet 11.11.2019 15:23 # mancunia-planet
    А то тут некоторые пенсы начали о титуле мечтать, некотрые, душевно больные пидарасы.

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  7. gerrard08 11.11.2019 15:22 # gerrard08
    "Было бы слишком наивно сказать, что мы являемся претендентом на титул, потому что не пройдена и треть дистанции сезона".

    Источник: http://fapl.ru/posts/74623/

    оооох как же ты ошибаешься, щас пенсы тебе разложат что, как и после чего идет.

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  8. alexomck 11.11.2019 15:17 # alexomck
    даж не ставит перед собой высокие цели, аки Моур, психология лузера у этого Лэмпарда.

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  9. chebrec 11.11.2019 15:02 # chebrec
    Адекватно

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