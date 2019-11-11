Лэмпард объяснил, почему "Челси" — не претендент на титул

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему его команду не нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Выиграв все шесть своих последних матчей в Премьер-Лиге, сейчас "синие" вместе с "Лестером" делят второе место в таблице — впереди только "Ливерпуль".



В данный момент "Челси" находится даже выше, чем "Манчестер Сити", и такое положение, казалось бы, обязывает воспринимать лондонцев претендентом на титул, однако Лэмпард призывает учитывать контекст.



"Было бы слишком наивно сказать, что мы являемся претендентом на титул, потому что не пройдена и треть дистанции сезона".



"Если мы сможем сохранить эту форму и продолжим добиваться результатов, тогда мы определенно сможем приблизиться к тому, чтобы называться претендентом, и я думаю, в этом заключается наш первый шаг".



"Я определенно не буду декларировать наших намерений поучаствовать в чемпионской гонке, потому что мы относительные новички здесь и потому что мы с нашими молодыми игроками в переходном периоде".



"Чрезмерная увлеченность такими вещами была бы нашим главным врагом", — цитирует Лэмпарда Daily Express.