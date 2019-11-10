"Юнайтед" хочет вернуть Уилфрида Заху

Уилфрид Заха "Манчестер Юнайтед" задумывается о возвращении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

В 2013 году Заха стал заключительным приобретением сэра Алекса Фергюсона в "Юнайтед", но оказался не готов для выступлений за большой клуб и после нескольких аренд был выкуплен назад "орлами".

С тех пор Уилфрид превратился в зрелого и опытного футболиста, и на "Олд Траффорд" считают, что 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара готов получить второй шанс на топ-уровне.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" хочет вернуть Заху в конце сезона и собирается предложить "Пэлас" 70 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Добавим, что сам Уилфрид не скрывает своего желания уйти на повышение. Минувшим летом вингер отчаянно рвался в "Арсенал" и даже был согласен отправиться в "Эвертон", который сейчас находится ниже "Пэлас" в таблице.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 627

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Последние комментарии:




  1. qwerd 10.11.2019 13:43 # qwerd
    Вы хоть выбирайте более правдоподобные утки. А то сегодня какойто день желтой прессы

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  2. mkcfc 10.11.2019 13:22 # mkcfc
    Это же зе сан

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  3. mancunia-planet 10.11.2019 13:11 # mancunia-planet
    Бред. И даром не сдался этот олень.

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  4. timac 10.11.2019 13:08 # timac
    ситуация с Погба ничему не учит МЮ

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  5. thegodfather 10.11.2019 13:01 # thegodfather
    кекккккк

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