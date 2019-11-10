"Юнайтед" хочет вернуть Уилфрида Заху

"Манчестер Юнайтед" задумывается о возвращении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

В 2013 году Заха стал заключительным приобретением сэра Алекса Фергюсона в "Юнайтед", но оказался не готов для выступлений за большой клуб и после нескольких аренд был выкуплен назад "орлами".



С тех пор Уилфрид превратился в зрелого и опытного футболиста, и на "Олд Траффорд" считают, что 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара готов получить второй шанс на топ-уровне.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" хочет вернуть Заху в конце сезона и собирается предложить "Пэлас" 70 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Добавим, что сам Уилфрид не скрывает своего желания уйти на повышение. Минувшим летом вингер отчаянно рвался в "Арсенал" и даже был согласен отправиться в "Эвертон", который сейчас находится ниже "Пэлас" в таблице.