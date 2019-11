Прогнозы на воскресные матчи 12-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье 10 ноября состоится центральный матч первого круга в Премьер-Лиге — "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" и постарается упрочить свое лидерство. Также нас ждет дерби Мидлендса и противостояние "Манчестер Юнайтед" с "Брайтоном" на "Олд Траффорд". Традиционные прогнозы английских экспертов и предматчевая статистика — в материале FAPL.ru.





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН

Воскресенье, 10 ноября, 17:00



"Манчестер Юнайтед" завершил свой выездной вояж, который мог бы получиться идеальным, если бы не поражение от "Борнмута" в последнем из четырех гостевых матчей подряд за 9 дней. В любом случае для команды, которая до того забыла, что такое победы на выезде, заметен несомненный прогресс, но заметно и то, что "Юнайтед" все так же нестабилен, как и раньше. "Брайтон" сейчас хорош, но это в первую очередь касается домашних матчей "чаек". Дома они, к слову, обыграли МЮ в двух последних встречах, а вот на "Олд Траффорд" — проигрывали трижды кряду.



Ключевая статистика от Who Scored



— "Брайтон" выиграл всего четыре из 37 последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в семи из восьми последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Юнайтед" выиграл на "Олд Траффорд" в трех последних матчах с "Брайтоном".



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Сухая победа "МЮ" — 2.7 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Манчестер Юнайтед" изо всех сил старается сыграть "сухой" матч в Премьер-Лиге, но они, безусловно, могут набрать очки в матче с "Брайтоном", который посетит "Олд Траффорд" в воскресенье. "Чайки" выиграли три последних домашних матча чемпионата, но не побеждают на выезде с первого тура, когда сумели разгромить "Уотфорд" на "Викаридж Роуд". "Юнайтед" будет рад возвращению на родной стадион после серии выездных матчей в трех разных турнирах.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Юнайтед" в первом тайме и матче — П1П1 — 2.5 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



С "Манчестер Юнайтед" сейчас так: как только вы думаете, что они разобрались с некоторыми из своих проблем и повернули за угол, они проигрывают при плохой игре, как в случае с "Борнмутом" — и пробуждение резко останавливается. Они будут противостоять другому клубу с южного побережья, и, как и "вишни", "Брайтон" играет в хороший футбол, но "Юнайтед" дома, и на сей раз они не поскользнутся.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 1:2



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА

Воскресенье, 10 ноября, 17:00



"Вулверхэмптон" и "Астон Вилла" играли совсем недавно в Кубке Лиги на поле "вилланов", и тогда команда из Бирмингема оказалась сильнее — в первую очередь потому, что ей этот турнир был интереснее, чем подуставшим в Европе "волкам". Заметно, что "Вулверхэмптон" слегка вымотан, но пока что команда Нуну справляется с тем, чтобы добывать достойные результаты и в чемпионате, и в Лиге Европы, пусть в Премьер-Лге "волки" чаще всего играют вничью. "Астон Вилла" значительно прибавила в последнее время и в прошлом туре едва не отобрала очки у "Ливерпуля", что говорит о том, что предсказать результат дерби Вест-Мидлендса будет непросто.



Ключевая статистика от Who Scored



— "Вулверхэмптон" завершил три последних матча в Премьер-Лиге вничью;

- в шести последних матчах "волков" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- а вот в шести последних матчах "Виллы" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 мячей.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.55 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



На прошлой неделе "Астон Вилла" одолела молодую команду "волков" в Кубке Лиги, но они могут отомстить на "Молинью" в воскресенье, когда состоится еще одно потрясающее дерби Мидлендса. "Вилла" стала последней командой, с которой "Ливерпулю" пришлось применить свой режим "never say die" — они провели хороший матч. Тем не менее, команда Нуну забивала в последних 10 матчах, и мне кажется, что они выиграют в этом триллере.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Вулверхэмптон" выиграет и ТБ2.5 — 4.4 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Астон Вилла" будет злой после того, как позволила лидирующему "Ливерпулю" забить поздний победный гол. На каком-то этапе они показывали хороший футбол и были близки к тому, чтобы взять очки, но я не думаю, что это случится на "Молинью". "Волки" сыграли очень много матчей из-за участия в Лиге Европы, но у них есть хороший и большой состав, и этого должно быть достаточно для того, чтобы справиться с "Виллой", только обживающейся на новом уровне.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:0



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Воскресенье, 10 ноября, 19:30



"Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на шесть очков в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет все шансы не только сохранить это преимущество, но и нарастить его. У "горожан" наблюдаются большие кадровые проблемы в линии обороны и опорной зоне с травмами Лапорта, Зинченко и Родри и находящимися не в лучшей форме Отаменди и Стоунcом. Да и в атаке у "Сити" сейчас получается далеко не все, и выезжает команда в основном за счет стабильно хорошей формы Стерлинга. Но и "Ливерпуль" сейчас выглядит в атаке не блестяще, к тому же — заимел привычку быть чрезмерно осторожным и прагматичным в "больших" матчах.



Ключевая статистика от Who Scored



— "Сити" выиграл 22 из 25 последних матчей в Премьер-Лиге;

- беспроигрышная домашняя серия "Ливерпуля" в чемпионате насчитывает 43 матча;

- в последних 12 домашних матчах в чемпионате "Ливерпуль" забивал как минимум дважды;

- "красные" непобедимы в 20 последних домашних встречах с "Сити";

- "Сити" забивал как минимум дважды в 11 из 12 последних матчей в чемпионате.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ливерпуля" — 2.55 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



На первый взгляд, не стоит ждать открытой развлекательной классики между этими командами на "Энфилде", хотя в матче участвуют две лучшие команды Англии и, возможно — Европы. Но интересно — согласны ли с этим оба менеджера? В случае ничейного исхода "Ливерпуль" сможет сохранить отрыв в шесть очков, в то время как команда из Манчестера наверняка согласилась бы оставить все как есть в условиях, когда травмирован Лапорт и есть проблемы в обороне. Но я все же надеюсь, что обе команды будут настроены на победу, и я думаю, что именно "красные" сумеют воспользоваться своим шансом и увеличить отрыв. "Сити" выставит в обороне Отаменди и Стоунса, а также Фернандиньо, но гостям будет сложно справиться с чрезвычайно влиятельным в больших матчах Садио Мане. "Энфилд" обязательно раскачает матч. Чемпион не будет определен в воскресенье, но разрыв в девять очков будет очень большой проблемой для "Сити". Я ожидаю, что он действительно увеличится до девяти очков.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" — 2.55 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я думаю, что "Ливерпуль" выиграет титул в этом сезоне, и они показали нам, почему это случится, в последние несколько недель. Если кто-то готов создать им проблемы, они готовы их решать. Я просто не думаю, что "Сити" находится на таком же высоком уровне, как в прошлом сезоне. Частично это связано с травмами, но несмотря на то, что игроки у них остались те же, это немного другая команда. Мелочи играют против Пепа: начинают появляться мелкие трещины, в то время как "Ливерпуль", кажется, становится только сильнее. "Сити" отлично справился с тем, что "Ливерпуль" не играл в футбол последний раз, когда они сыграли 0:0 на "Энфилде" в октябре, и я не вижу причин им выходить сейчас и играть в открытый футбол. Но понятно, что если "Ливерпуль" победит, то отрыв в девять очков будет очень большой форой. И я думаю, что это случится.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru