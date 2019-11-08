Напавший на Колашинаца и Озила приговорен к 10 годам тюрьмы

Сеад Колашинац и Месут Озил Один из мужчин, совершивших вооруженное нападение на игроков "Арсенала" Сеада Колашинаца и Месута Озила, был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Напомним, концовка предсезонного периода и начало новой кампании были испорчены для Колашинаца с Озилом, которые подверглись нападению вооруженных холодным оружием бандитов.

Тогда Сеаду удалось отогнать преступников, и никто не пострадал, однако оба игрока не сразу вернулись к нормальной жизни и несколько недель сидели дома под круглосуточной охраной.

Английской полиции удалось раскрыть это преступление, и сегодня 30-летний Эшли Смит, который и направлял холодное оружие в сторону футболистов с требованием отдать ему часы стоимостью 200 тысяч фунтов, был приговорен судом к 10 годам тюрьмы.

The Independent добавляет, что в криминальной карьере Смита уже есть один тюремный срок за грабеж.


Метки Арсенал, видео, Колашинац, Озил, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 21:00

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  1. vertigo-92 08.11.2019 21:52 # vertigo-92
    На видео шкила обоссаная, которая вроде и угрожает, а сам очкует больше всех))

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  2. chelsiukpro 08.11.2019 21:36 # chelsiukpro
    Ну накуй такие законы! Максимум до 2 лет свкюетило...

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  3. chr1s8rown 08.11.2019 21:14 # chr1s8rown
    Кокорино мамаевы чуть не убили человека -отсидели год.

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  4. redwhitegun 08.11.2019 21:04 # redwhitegun
    В рашке за убийство меньше дают.

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