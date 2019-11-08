Напавший на Колашинаца и Озила приговорен к 10 годам тюрьмы

Один из мужчин, совершивших вооруженное нападение на игроков "Арсенала" Сеада Колашинаца и Месута Озила, был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Напомним, концовка предсезонного периода и начало новой кампании были испорчены для Колашинаца с Озилом, которые подверглись нападению вооруженных холодным оружием бандитов.



Тогда Сеаду удалось отогнать преступников, и никто не пострадал, однако оба игрока не сразу вернулись к нормальной жизни и несколько недель сидели дома под круглосуточной охраной.



Английской полиции удалось раскрыть это преступление, и сегодня 30-летний Эшли Смит, который и направлял холодное оружие в сторону футболистов с требованием отдать ему часы стоимостью 200 тысяч фунтов, был приговорен судом к 10 годам тюрьмы.



The Independent добавляет, что в криминальной карьере Смита уже есть один тюремный срок за грабеж.



