Напавший на Колашинаца и Озила приговорен к 10 годам тюрьмы
Один из мужчин, совершивших вооруженное нападение на игроков "Арсенала" Сеада Колашинаца и Месута Озила, был приговорен к 10 годам тюрьмы.
Напомним, концовка предсезонного периода и начало новой кампании были испорчены для Колашинаца с Озилом, которые подверглись нападению вооруженных холодным оружием бандитов.
Тогда Сеаду удалось отогнать преступников, и никто не пострадал, однако оба игрока не сразу вернулись к нормальной жизни и несколько недель сидели дома под круглосуточной охраной.
Английской полиции удалось раскрыть это преступление, и сегодня 30-летний Эшли Смит, который и направлял холодное оружие в сторону футболистов с требованием отдать ему часы стоимостью 200 тысяч фунтов, был приговорен судом к 10 годам тюрьмы.
The Independent добавляет, что в криминальной карьере Смита уже есть один тюремный срок за грабеж.
08.11.2019 21:00
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Последние комментарии:
На видео шкила обоссаная, которая вроде и угрожает, а сам очкует больше всех))
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Ну накуй такие законы! Максимум до 2 лет свкюетило...
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Кокорино мамаевы чуть не убили человека -отсидели год.
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В рашке за убийство меньше дают.
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