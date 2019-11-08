Де Брюйне не тревожит статистика "Сити" на "Энфилде"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его не тревожит удручающая статистика его клуба на "Энфилде".

В ближайшее воскресенье "горожане" совершат выезд к "Ливерпулю", надеясь сократить шестиочковое отставание от вершины таблицы Премьер-Лиги.

Проблема в том, что с 1981 года "Сити" одержал лишь одну победу на "Энфилде". Это случилось в далеком 2003, однако Де Брюйне не переживает по этому поводу.

"Мне все равно. Исход матча будет зависеть от множества обстоятельств. Что может сделать игрок с такого рода статистикой?"

"Этот матч такой же, как и другие. Мы знаем, что это большой матч и что "Ливерпуль" впереди нас. Мы должны как следует восстановиться и подготовиться к воскресенью", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 09:00

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  1. elprimer 08.11.2019 09:47 # elprimer
    Адекватно, чего не скажешь о 1,5 болельщика сити.

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  2. tyhonovecky 08.11.2019 09:18 # tyhonovecky
    Портовые хуесосы будут падать от ветра и сосать судьям!
    КОРОЛИ на троне!!!

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  3. tigerpool 08.11.2019 09:11 # tigerpool
    Мане нырнет и судейки затащат Ливерпуль, а у местных долбаебов, вроде j-silver будет бомбежка на долгие месяца

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  4. j-silver 08.11.2019 09:08 # j-silver
    мане нырнет и судейки затащат портовых

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