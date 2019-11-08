Де Брюйне не тревожит статистика "Сити" на "Энфилде"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его не тревожит удручающая статистика его клуба на "Энфилде".

В ближайшее воскресенье "горожане" совершат выезд к "Ливерпулю", надеясь сократить шестиочковое отставание от вершины таблицы Премьер-Лиги.



Проблема в том, что с 1981 года "Сити" одержал лишь одну победу на "Энфилде". Это случилось в далеком 2003, однако Де Брюйне не переживает по этому поводу.



"Мне все равно. Исход матча будет зависеть от множества обстоятельств. Что может сделать игрок с такого рода статистикой?"



"Этот матч такой же, как и другие. Мы знаем, что это большой матч и что "Ливерпуль" впереди нас. Мы должны как следует восстановиться и подготовиться к воскресенью", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.