Де Брюйне не тревожит статистика "Сити" на "Энфилде"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его не тревожит удручающая статистика его клуба на "Энфилде".
В ближайшее воскресенье "горожане" совершат выезд к "Ливерпулю", надеясь сократить шестиочковое отставание от вершины таблицы Премьер-Лиги.
Проблема в том, что с 1981 года "Сити" одержал лишь одну победу на "Энфилде". Это случилось в далеком 2003, однако Де Брюйне не переживает по этому поводу.
"Мне все равно. Исход матча будет зависеть от множества обстоятельств. Что может сделать игрок с такого рода статистикой?"
"Этот матч такой же, как и другие. Мы знаем, что это большой матч и что "Ливерпуль" впереди нас. Мы должны как следует восстановиться и подготовиться к воскресенью", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.
08.11.2019 09:00
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Адекватно, чего не скажешь о 1,5 болельщика сити.
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Портовые хуесосы будут падать от ветра и сосать судьям!
КОРОЛИ на троне!!!
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Мане нырнет и судейки затащат Ливерпуль, а у местных долбаебов, вроде j-silver будет бомбежка на долгие месяца
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мане нырнет и судейки затащат портовых
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