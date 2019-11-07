Садио Мане ответил Гвардиоле

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане ответил на обвинения главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы насчет симуляций.

Заработав по пенальти в недавних матчах против "Лестера" и "Тоттенхэма", против "Астон Виллы" Мане получил только желтую карточку за свое падение в чужой штрафной, и это дало повод Гвардиоле заявить, что Садио "иногда ныряет".

Однако в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Сити" Мане предупредил Гвардиолу, что не изменит свой стиль игры.

"Если у меня будет возможность заработать пенальти, я обязательно снова "нырну". Если "нырок" принесет мне пенальти, тогда я сделаю это! Почему нет? Но если серьезно, Юрген (Клопп) прав — я не симулянт".

"Против "Виллы" определенно был контакт. Возможно, это не пенальти — рефери и так не назначил его, показав мне желтую карточку. Если честно, у меня нет никаких проблем с этим".

"Я хочу продолжать делать это. Если мне удастся заработать пенальти, то быть пенальти. Если нет, то нет, но я никогда не изменю тому, как я играю или делаю какие-то вещи".

"Я лишь могу сказать, что всегда буду стараться изо всех сил ради команды".

"Думаю, он поступил довольно умно, обратив внимание рефери, но я просто продолжу играть в свой привычный футбол. Я не отвлекаюсь на его слова, потому что это часть игры".

"Нет, это не добавляет мне никакой мотивации. И хотя я видел его слова, я воспринимаю их позитивно", — цитирует Мане Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 08:00

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  1. radik86radik 07.11.2019 08:46 # radik86radik
    В городе Калуш Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь капитана из дивизии CC Галичина. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский во вторник, 5 ноября.

    "В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива", - написал Долинский.

    Он также обнародовал архивное фото Палиива в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера.

    Отметим, что 19 мая 2011 года с разрешения Львовского городского совета и мэра была установлена &#8203;&#8203;памятная табличка в честь Дмитрия Палиива на доме по улице Винниченко, в котором Дмитрий Палиив прожил несколько лет.

    Напомним, символика дивизии СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

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  2. fanat-united 07.11.2019 08:39 # fanat-united
    Ну хоть кто-то признался что является галимым дельфином, очередь за салахом

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  3. scauzer11 07.11.2019 08:10 # scauzer11
    давай Манеха дубль от тебя ждём в воскресенье)

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