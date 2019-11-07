Садио Мане ответил Гвардиоле

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане ответил на обвинения главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы насчет симуляций.

Заработав по пенальти в недавних матчах против "Лестера" и "Тоттенхэма", против "Астон Виллы" Мане получил только желтую карточку за свое падение в чужой штрафной, и это дало повод Гвардиоле заявить, что Садио "иногда ныряет".



Однако в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Сити" Мане предупредил Гвардиолу, что не изменит свой стиль игры.



"Если у меня будет возможность заработать пенальти, я обязательно снова "нырну". Если "нырок" принесет мне пенальти, тогда я сделаю это! Почему нет? Но если серьезно, Юрген (Клопп) прав — я не симулянт".



"Против "Виллы" определенно был контакт. Возможно, это не пенальти — рефери и так не назначил его, показав мне желтую карточку. Если честно, у меня нет никаких проблем с этим".



"Я хочу продолжать делать это. Если мне удастся заработать пенальти, то быть пенальти. Если нет, то нет, но я никогда не изменю тому, как я играю или делаю какие-то вещи".



"Я лишь могу сказать, что всегда буду стараться изо всех сил ради команды".



"Думаю, он поступил довольно умно, обратив внимание рефери, но я просто продолжу играть в свой привычный футбол. Я не отвлекаюсь на его слова, потому что это часть игры".



"Нет, это не добавляет мне никакой мотивации. И хотя я видел его слова, я воспринимаю их позитивно", — цитирует Мане Sky Sports.