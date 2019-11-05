"РБ Лейпциг" не собирается продавать Вернера

Тимо Вернер Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Креше предупредил "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", что его клуб не собирается продавать нападающего Тимо Вернера посреди сезона.

23-летний Вернер находится в отличной форме в этом сезоне, забив девять голов в 10 матчах. Это позволяет "РБ Лейпцигу" идти на третьем месте в Бундеслиге, позади грозной "Баварии" и выстрелившей со старта дортмундской "Боруссии".

Хорошая игра Тимо привлекла к нему внимание грандов Премьер-Лиги, включая "Челси", который надеется вскоре избавиться от трансферного запрета, однако в Лейпциге не планируют отпускать своего бомбардира.

"Тимо едва продлил свой контракт с нами, и мы совершенно не помышляем о расставании с ним", — цитирует Креше Daily Star.

Тем временем, как сообщает Bild, в новом контракт Вернера есть пункт об отступных, но эти отступные динамически меняются и зависят от демонстрируемого Тимо футбола. К январю стоимость игрока сборной Германии может вырасти до 55 миллионов фунтов.


Метки Вернер, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 16:00

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  1. normanreedus1 05.11.2019 16:31 # normanreedus1
    Нафиг не сдался, Ориги получше чем он

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  2. frankylamp 05.11.2019 16:24 # frankylamp
    позади грозной "Баварии"

    Источник: http://fapl.ru/posts/74491/

    Так бавария на 4 месте

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  3. chebrec 05.11.2019 16:04 # chebrec
    Да ему прямая дорога в Баварию

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