"РБ Лейпциг" не собирается продавать Вернера

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Креше предупредил "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", что его клуб не собирается продавать нападающего Тимо Вернера посреди сезона.

23-летний Вернер находится в отличной форме в этом сезоне, забив девять голов в 10 матчах. Это позволяет "РБ Лейпцигу" идти на третьем месте в Бундеслиге, позади грозной "Баварии" и выстрелившей со старта дортмундской "Боруссии".



Хорошая игра Тимо привлекла к нему внимание грандов Премьер-Лиги, включая "Челси", который надеется вскоре избавиться от трансферного запрета, однако в Лейпциге не планируют отпускать своего бомбардира.



"Тимо едва продлил свой контракт с нами, и мы совершенно не помышляем о расставании с ним", — цитирует Креше Daily Star.



Тем временем, как сообщает Bild, в новом контракт Вернера есть пункт об отступных, но эти отступные динамически меняются и зависят от демонстрируемого Тимо футбола. К январю стоимость игрока сборной Германии может вырасти до 55 миллионов фунтов.