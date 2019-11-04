"Ливерпуль" успокоил своих ЛГБТ-болельщиков насчет поездки в Катар

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур заверил, что ЛГБТ-болельщики его клуба могу спокойно отправиться в Катар на клубный Чемпионат Мира.

Предстоящая поездка в Катар в декабре вызывает массу опасений — как у главного тренера Юргена Клоппа, чьей команде предстоит играть по невероятно жесткому графику, так и у фанатов, которым придется окунуться в культуру Ближнего Востока.



Однако обычаи и традиции Катара не помешают геям и лесбиянкам поддержать "Ливерпуль" с трибун.



"Мы получили гарантии того, что наших ЛГБТ-болельщиков с радостью примут в Катаре, что крайне важно для нас как для клуба, учитывая нашу давнюю приверженность к равенству и многообразию".



"Мы запросили и получили информацию насчет билетов на матчи, обеспечения отелями, готовности стадионов, вопросов безопасности, культурных особенностей и кучи всего другого. Ни одна деталь не осталась без внимания".



"Мы привлекли множество организаций, включая объединения болельщиков, ЛГБТ-организации, профсоюзы, Министерство иностранных дел Британии, некоммерческие организации, экспертов по правам человека, ФИФА... Мы обратились к каждому, кто обладает знаниями, опытом и пониманием того, с чем нам придется иметь дело", — цитирует Мура Liverpool Echo.