"Ливерпуль" успокоил своих ЛГБТ-болельщиков насчет поездки в Катар
Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур заверил, что ЛГБТ-болельщики его клуба могу спокойно отправиться в Катар на клубный Чемпионат Мира.
Предстоящая поездка в Катар в декабре вызывает массу опасений — как у главного тренера Юргена Клоппа, чьей команде предстоит играть по невероятно жесткому графику, так и у фанатов, которым придется окунуться в культуру Ближнего Востока.
Однако обычаи и традиции Катара не помешают геям и лесбиянкам поддержать "Ливерпуль" с трибун.
"Мы получили гарантии того, что наших ЛГБТ-болельщиков с радостью примут в Катаре, что крайне важно для нас как для клуба, учитывая нашу давнюю приверженность к равенству и многообразию".
"Мы запросили и получили информацию насчет билетов на матчи, обеспечения отелями, готовности стадионов, вопросов безопасности, культурных особенностей и кучи всего другого. Ни одна деталь не осталась без внимания".
"Мы привлекли множество организаций, включая объединения болельщиков, ЛГБТ-организации, профсоюзы, Министерство иностранных дел Британии, некоммерческие организации, экспертов по правам человека, ФИФА... Мы обратились к каждому, кто обладает знаниями, опытом и пониманием того, с чем нам придется иметь дело", — цитирует Мура Liverpool Echo.
04.11.2019 21:00
Просмотров: 752
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что вы напали на Ливерпуль все? Это Англия, у каждого англ. клуба есть педоростня. Сидите вы в своем ауле и не знаете даже
(ответить)
Тут все болелы лузерхуля высунули члены со рта и вздохнули спокойно. Теперь можно не боясь болеть за свою пидарасню!
(ответить)
Теперь Ливер не останется без поддержки.
(ответить)
Ливерасты радуются ))))
(ответить)
Ну мля, что сказать. Молодцы! Все равны перед футболом.
(ответить)
Столько гемора из-за каких-то пидоров
(ответить)
здарова Лгбтпульцы
(ответить)
ЛГБТ-болельщик
интересно звучит
(ответить)
А нельзя, как нормальные люди, при въезде в другую страну не говорить пограничникам, что ты пидарас?! Просто, сука, промолчать. И всё! Ни каких проблем! А, да, и ещё на улицах не сосаться с такими же пидарами...
(ответить)
В семье не без урода, но прогрессивный лфк, толерантен ко всем без исключения.
(ответить)
С пёсиком Демба Бы будут в баре болеть и кукарекать в шершавые микрофоны
(ответить)
Ливерпуль лучший клуб Мира!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий