"Ливерпуль" успокоил своих ЛГБТ-болельщиков насчет поездки в Катар

Энфилд Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур заверил, что ЛГБТ-болельщики его клуба могу спокойно отправиться в Катар на клубный Чемпионат Мира.

Предстоящая поездка в Катар в декабре вызывает массу опасений — как у главного тренера Юргена Клоппа, чьей команде предстоит играть по невероятно жесткому графику, так и у фанатов, которым придется окунуться в культуру Ближнего Востока.

Однако обычаи и традиции Катара не помешают геям и лесбиянкам поддержать "Ливерпуль" с трибун.

"Мы получили гарантии того, что наших ЛГБТ-болельщиков с радостью примут в Катаре, что крайне важно для нас как для клуба, учитывая нашу давнюю приверженность к равенству и многообразию".

"Мы запросили и получили информацию насчет билетов на матчи, обеспечения отелями, готовности стадионов, вопросов безопасности, культурных особенностей и кучи всего другого. Ни одна деталь не осталась без внимания".

"Мы привлекли множество организаций, включая объединения болельщиков, ЛГБТ-организации, профсоюзы, Министерство иностранных дел Британии, некоммерческие организации, экспертов по правам человека, ФИФА... Мы обратились к каждому, кто обладает знаниями, опытом и пониманием того, с чем нам придется иметь дело", — цитирует Мура Liverpool Echo.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Мур

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. gunner87 04.11.2019 21:41 # gunner87
    Что вы напали на Ливерпуль все? Это Англия, у каждого англ. клуба есть педоростня. Сидите вы в своем ауле и не знаете даже

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  2. mazinho-united 04.11.2019 21:38 # mazinho-united
    Тут все болелы лузерхуля высунули члены со рта и вздохнули спокойно. Теперь можно не боясь болеть за свою пидарасню!

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  3. brown-ale 04.11.2019 21:34 # brown-ale
    Теперь Ливер не останется без поддержки.

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  4. mototroller 04.11.2019 21:19 # mototroller
    Ливерасты радуются ))))

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  5. arman-kz 04.11.2019 21:15 # arman-kz
    Ну мля, что сказать. Молодцы! Все равны перед футболом.

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  6. fanat-united 04.11.2019 21:13 # fanat-united
    Столько гемора из-за каких-то пидоров

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  7. mancunia-planet 04.11.2019 21:10 # mancunia-planet
    здарова Лгбтпульцы

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  8. pozitiv4ik 04.11.2019 21:07 # pozitiv4ik
    ЛГБТ-болельщик
    интересно звучит

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  9. gwelddwyr 04.11.2019 21:07 # gwelddwyr
    А нельзя, как нормальные люди, при въезде в другую страну не говорить пограничникам, что ты пидарас?! Просто, сука, промолчать. И всё! Ни каких проблем! А, да, и ещё на улицах не сосаться с такими же пидарами...

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  10. elprimer 04.11.2019 21:04 # elprimer
    В семье не без урода, но прогрессивный лфк, толерантен ко всем без исключения.

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  11. kukuruzzo 04.11.2019 21:04 # kukuruzzo
    С пёсиком Демба Бы будут в баре болеть и кукарекать в шершавые микрофоны

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  12. slash-lfc 04.11.2019 21:01 # slash-lfc
    Ливерпуль лучший клуб Мира!!!

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