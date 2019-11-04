Лаллана вызывает интерес из Китая и МЛС

Адам Лаллана Клубы китайской Суперлиги и МЛС проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Адаму Лаллане.

В минувший уикенд Лаллана отметился своим первым с марта появлением в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:1 над "Астон Виллой".

Это стало по-настоящему важным событием для Адама, который уже давно превратился в игрока глубокого запаса и едва ли доволен своей ситуацией с игровым временем.

Действующий контракт Адама истекает уже в конце этого сезона. И хотя "красные" собираются предложить 31-летнему англичанину новую сделку, далеко не факт, что Лаллана будет и дальше мириться со своей ролью.

Как сообщает The Telegraph, зарубежные клубы обратили внимание на ситуацию Лалланы и теперь попытаются заманить Адама длительным контрактом, хорошей зарплатой и возможностью играть регулярно.

Клубы Китая и МЛС смогут вступить переговоры с Лалланой, который был куплен "Ливерпулем" у "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в июле 2014, уже в январе, если к тому времени Адам не подпишет новый контракт.


Метки Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2019 10:05

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  1. liverpool1892est 04.11.2019 10:31 # liverpool1892est
    Бля...Боженька услышал мои молитвы!!!Хоть бы свалило это убожество и захватило с собой Кейта,Чемберлена и Шакири

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  2. ezh28 04.11.2019 10:19 # ezh28
    Вали пока не поздно. Твоё время в Ливерпуле прошло, хотя, если честно; и не наступало...

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