Лаллана вызывает интерес из Китая и МЛС
Клубы китайской Суперлиги и МЛС проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Адаму Лаллане.
В минувший уикенд Лаллана отметился своим первым с марта появлением в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:1 над "Астон Виллой".
Это стало по-настоящему важным событием для Адама, который уже давно превратился в игрока глубокого запаса и едва ли доволен своей ситуацией с игровым временем.
Действующий контракт Адама истекает уже в конце этого сезона. И хотя "красные" собираются предложить 31-летнему англичанину новую сделку, далеко не факт, что Лаллана будет и дальше мириться со своей ролью.
Как сообщает The Telegraph, зарубежные клубы обратили внимание на ситуацию Лалланы и теперь попытаются заманить Адама длительным контрактом, хорошей зарплатой и возможностью играть регулярно.
Клубы Китая и МЛС смогут вступить переговоры с Лалланой, который был куплен "Ливерпулем" у "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в июле 2014, уже в январе, если к тому времени Адам не подпишет новый контракт.
04.11.2019 10:05
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Бля...Боженька услышал мои молитвы!!!Хоть бы свалило это убожество и захватило с собой Кейта,Чемберлена и Шакири
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Вали пока не поздно. Твоё время в Ливерпуле прошло, хотя, если честно; и не наступало...
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