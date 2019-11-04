Лаллана вызывает интерес из Китая и МЛС

Клубы китайской Суперлиги и МЛС проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Адаму Лаллане.

В минувший уикенд Лаллана отметился своим первым с марта появлением в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:1 над "Астон Виллой".



Это стало по-настоящему важным событием для Адама, который уже давно превратился в игрока глубокого запаса и едва ли доволен своей ситуацией с игровым временем.



Действующий контракт Адама истекает уже в конце этого сезона. И хотя "красные" собираются предложить 31-летнему англичанину новую сделку, далеко не факт, что Лаллана будет и дальше мириться со своей ролью.



Как сообщает The Telegraph, зарубежные клубы обратили внимание на ситуацию Лалланы и теперь попытаются заманить Адама длительным контрактом, хорошей зарплатой и возможностью играть регулярно.



Клубы Китая и МЛС смогут вступить переговоры с Лалланой, который был куплен "Ливерпулем" у "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в июле 2014, уже в январе, если к тому времени Адам не подпишет новый контракт.