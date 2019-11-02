Каррагер советует Джаке брать пример с Жоржиньо

Гранит Джака Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что капитан "Арсенала" Гранит Джака может вернуть уважение фанатов своего клуба по примеру Жоржиньо из "Челси".

Напомним, в прошлый уикенд у Джаки случился конфликт с фанатами "Арсенала". Уходя с поля и услышав свист в свой адрес, Гранит повел себя некрасиво и вдобавок выкрикнул ругательство в толпу. Однако Каррагер верит, что для Гранита есть путь назад.

"Такие вещи происходят не только в "Арсенале". Они есть везде. В прошлом сезоне складывалось впечатление, что Жоржиньо олицетворяет собой все плохое от режима Маурицио Сарри".

"Но пролетел год, он получил поддержку нового главного тренера, который популярен среди фанатов, и репутация Жоржиньо трансформировалась. При этом Жоржиньо остался прежним игроком — изменился мир вокруг него".

"Единственный способ для игроков изменить ситуацию — сделать это на поле. Чем лучше ты играешь, тем меньше тебе достается".

"Болельщики не склонны подолгу злиться на игроков, которые запутались, испытывают сложности с продлением контрактов, под влиянием своих агентов настраивают на трансферах или просто плохо играют. Если что-то происходит, то прощение можно быстро заслужить", — сообщил Каррагер The Telegraph.


Метки Арсенал, Джака, Жоржиньо, Каррагер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 06:00

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  1. chelsiukpro 02.11.2019 08:59 # chelsiukpro
    Правды есть в его словах. Хотя Жорж для меня всегда в Челси был хорошим игроком. Этому и Манчини со сборной потвердил что Жорж ТОП!

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  2. hammersmith 02.11.2019 08:28 # hammersmith
    При этом Жоржиньо остался прежним игроком — изменился мир вокруг него".

    "Единственный способ для игроков изменить ситуацию — сделать это на поле

    Источник: http://fapl.ru/posts/74414/

    долбоеб детектед

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