Каррагер советует Джаке брать пример с Жоржиньо

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что капитан "Арсенала" Гранит Джака может вернуть уважение фанатов своего клуба по примеру Жоржиньо из "Челси".

Напомним, в прошлый уикенд у Джаки случился конфликт с фанатами "Арсенала". Уходя с поля и услышав свист в свой адрес, Гранит повел себя некрасиво и вдобавок выкрикнул ругательство в толпу. Однако Каррагер верит, что для Гранита есть путь назад.



"Такие вещи происходят не только в "Арсенале". Они есть везде. В прошлом сезоне складывалось впечатление, что Жоржиньо олицетворяет собой все плохое от режима Маурицио Сарри".



"Но пролетел год, он получил поддержку нового главного тренера, который популярен среди фанатов, и репутация Жоржиньо трансформировалась. При этом Жоржиньо остался прежним игроком — изменился мир вокруг него".



"Единственный способ для игроков изменить ситуацию — сделать это на поле. Чем лучше ты играешь, тем меньше тебе достается".



"Болельщики не склонны подолгу злиться на игроков, которые запутались, испытывают сложности с продлением контрактов, под влиянием своих агентов настраивают на трансферах или просто плохо играют. Если что-то происходит, то прощение можно быстро заслужить", — сообщил Каррагер The Telegraph.