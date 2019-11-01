Гвардиола разделяет недовольство Клоппа насчет расписания

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал жалобу своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа на чересчур насыщенное расписание и недостаточный отдых для игроков.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп продолжил излучать недовольство по поводу того, его команде нужно играть четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в период выступления на клубном Чемпионате Мира.



Гвардиола, чьей команде не привыкать выступать на несколько фронтов одновременно, тоже считает, что игрокам нужно больше отдыхать.



"Я полностью согласен, что это слишком много. Нужно меньше матчей, меньше соревнований, больше времени на восстановление. Например, мы играем 27 и 29 декабря".



"Об этом много говорят, в том числе во время встреч с УЕФА, но воз и ныне там. Я поддерживаю Юргена, когда он говорит, что это слишком много".



"Да, я предпочел сыграть в Кубке Лиги без (Илкая) Гюндогана, без Кевина (Де Брюйне), без (Давида) Сильвы. Думаю, Юрген и "Арсенал" поступили так же. Разве что у "Манчестер Юнайтед" другая ситуация".



"Обычно для больших команд это соревнование — хорошая возможность провести ротацию состава и дать сыграть тем, кто играем не слишком часто. Но, да, это слишком много", — цитирует Гвардиолу The Independent.