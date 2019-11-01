Клопп: "Очевидно, что матчей слишком много"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на чересчур насыщенный календарь матчей.

После победы "красных" над "Арсеналом" в Кубке Лиги на текущей неделе внезапно оказалось, что команде Клоппа просто некогда играть четвертьфинальный матч против "Астон Виллы" — в календаре нет для этого окна.



Необходимость одновременно играть и в Кубке Лиги, и на клубном Чемпионате Мира вызывает недовольство у Клоппа, который требует больше отдыха для игроков.



"Если бы нам надлежало сыграть с "Астон Виллой", пока мы в Катаре, нам бы потребовались две команды, однако мы не можем оставить игроков дома на Кубок Лиги".



"Нам предстоит сыграть два матча в Катаре в очень насыщенный период. Мы не можем взять туда 11 игроков, а остальных оставить дома играть в Англии с "Астон Виллой".



"Так нельзя. Мы должны принять решение, и мы примем решение, но пока его нет".



"Очевидно, что матчей слишком много. Абсолютно очевидно. Каждый, кто имеет отношение к игре, подтвердит вам это, да вы и сами это знаете. Но давайте посмотрим, что они смогут с этим сделать".



"Люди говорят: "Окей, тогда тебе нужен более глубокий состав. Но футбол не создан для больших составов. Нельзя обладать 40 игроками в составе и 20 из них отправлять на каникулы до января, при этом выплачивая зарплату всем им. Это невозможно".



"В данный момент существует дисбаланс между количеством игроков в твоем составе и соревнованиями, в которые тебе надлежит сыграть. Кроме того, есть разница между каникулами, в которых парни нуждаются, и каникулами, которые они фактически получают".



"Если ты игрок сборной и участвуешь во всех больших соревнованиях в мире, ты отдыхаешь только две недели в году. Это факт", — цитирует Клоппа Sky Sports.