Премьер-Лига не будет двигать свои матчи из-за участия "Ливерпуля" в Кубке Лиги

Юрген Клопп Премьер-Лига не собирается двигать какие-либо из своих матчей из-за сложностей, возникших у "Ливерпуля" с выбором даты четвертьфинального поединка Кубка Лиги против "Астон Виллы".

Напомним, после победы над "Арсеналом" в серии пенальти главный тренер "красных" Юрген Клопп пригрозил, что его команда может сняться с Кубка Лиги — на неделе, когда пройдут четвертьфиналы, "Ливерпулю" предстоит сыграть на клубном Чемпионате Мира в Катаре.

И если Футбольная Лига немедленно согласилась пойти на уступки и стала предлагать "Ливерпулю" различные варианты решения проблемы, то Премьер-Лига этого делать не собирается, сообщает BBC.

Из-за клубного Чемпионата Мира Премьер-Лига и так отложила матч "красных" против "Вест Хэма", причем новая дата проведения этой игры тоже не определена.

Тем временем, как утверждает Liverpool Echo, Клопп выступил против предложения, чтобы провести и матч на клубном Чемпионате Мира, и кубковый матч с "Астон Виллой" в один вечер двумя разными командами.

В данный момент наиболее вероятно, что четвертьфинальный матч "Ливерпуля" с "Астон Виллой" будет перенесен на начало января.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2019 14:00

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  1. largo-winch 01.11.2019 14:47 # largo-winch
    Фото топ, Михайло умеет подбирать нестандартные эмоции))

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  2. sausage 01.11.2019 14:40 # sausage
    С хуя ли весь сыр-бор? Матч по-любому должен быть перенесён, как и всегда делается в таких случаях. У Клоппа спросили по поводу этой ситуации, он ответил. Может быть достаточно резко, но это правильно. А если звучат подобные предложения по поводу проведения матча двумя разными командами, то это пздц полнейший.

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  3. maxvel 01.11.2019 14:32 # maxvel
    ебаные терпилы сцук

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  4. andrew10 01.11.2019 14:29 # andrew10
    Да пшёл он в жопу, хамло. Ультиматумы тут будет ставить

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  5. normanreedus1 01.11.2019 14:18 # normanreedus1
    Не надо было Арсенал проходить

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  6. farot 01.11.2019 14:14 # farot
    Клопп выступил против предложения, чтобы провести и матч на клубном Чемпионате Мира, и кубковый матч с "Астон Виллой" в один вечер двумя разными командами.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74401/#reply

    Что за ебанат вообще это предлагал?

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  7. mufc1994 01.11.2019 14:12 # mufc1994
    То чувство, когда клопп взял в рот.
    Хотя о чем я, он это делает перед каждым матчем

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