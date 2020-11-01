Премьер-Лига не будет двигать свои матчи из-за участия "Ливерпуля" в Кубке Лиги
Премьер-Лига не собирается двигать какие-либо из своих матчей из-за сложностей, возникших у "Ливерпуля" с выбором даты четвертьфинального поединка Кубка Лиги против "Астон Виллы".
Напомним, после победы над "Арсеналом" в серии пенальти главный тренер "красных" Юрген Клопп пригрозил, что его команда может сняться с Кубка Лиги — на неделе, когда пройдут четвертьфиналы, "Ливерпулю" предстоит сыграть на клубном Чемпионате Мира в Катаре.
И если Футбольная Лига немедленно согласилась пойти на уступки и стала предлагать "Ливерпулю" различные варианты решения проблемы, то Премьер-Лига этого делать не собирается, сообщает BBC.
Из-за клубного Чемпионата Мира Премьер-Лига и так отложила матч "красных" против "Вест Хэма", причем новая дата проведения этой игры тоже не определена.
Тем временем, как утверждает Liverpool Echo, Клопп выступил против предложения, чтобы провести и матч на клубном Чемпионате Мира, и кубковый матч с "Астон Виллой" в один вечер двумя разными командами.
В данный момент наиболее вероятно, что четвертьфинальный матч "Ливерпуля" с "Астон Виллой" будет перенесен на начало января.
01.11.2019 14:00
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Последние комментарии:
Фото топ, Михайло умеет подбирать нестандартные эмоции))
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С хуя ли весь сыр-бор? Матч по-любому должен быть перенесён, как и всегда делается в таких случаях. У Клоппа спросили по поводу этой ситуации, он ответил. Может быть достаточно резко, но это правильно. А если звучат подобные предложения по поводу проведения матча двумя разными командами, то это пздц полнейший.
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ебаные терпилы сцук
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Да пшёл он в жопу, хамло. Ультиматумы тут будет ставить
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Не надо было Арсенал проходить
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Клопп выступил против предложения, чтобы провести и матч на клубном Чемпионате Мира, и кубковый матч с "Астон Виллой" в один вечер двумя разными командами.
Источник: http://fapl.ru/posts/74401/#reply
Что за ебанат вообще это предлагал?
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То чувство, когда клопп взял в рот.
Хотя о чем я, он это делает перед каждым матчем
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