Премьер-Лига не будет двигать свои матчи из-за участия "Ливерпуля" в Кубке Лиги

Премьер-Лига не собирается двигать какие-либо из своих матчей из-за сложностей, возникших у "Ливерпуля" с выбором даты четвертьфинального поединка Кубка Лиги против "Астон Виллы".

Напомним, после победы над "Арсеналом" в серии пенальти главный тренер "красных" Юрген Клопп пригрозил, что его команда может сняться с Кубка Лиги — на неделе, когда пройдут четвертьфиналы, "Ливерпулю" предстоит сыграть на клубном Чемпионате Мира в Катаре.



И если Футбольная Лига немедленно согласилась пойти на уступки и стала предлагать "Ливерпулю" различные варианты решения проблемы, то Премьер-Лига этого делать не собирается, сообщает BBC.



Из-за клубного Чемпионата Мира Премьер-Лига и так отложила матч "красных" против "Вест Хэма", причем новая дата проведения этой игры тоже не определена.



Тем временем, как утверждает Liverpool Echo, Клопп выступил против предложения, чтобы провести и матч на клубном Чемпионате Мира, и кубковый матч с "Астон Виллой" в один вечер двумя разными командами.



В данный момент наиболее вероятно, что четвертьфинальный матч "Ливерпуля" с "Астон Виллой" будет перенесен на начало января.