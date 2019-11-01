ФИФА: "Челси" совершил 150 нарушений при трансферах юниоров
ФИФА опубликовала 44-страничный документ, объясняющий причины, почему "Челси" подвергся трансферному запрету на два окна.
Напомним, "синие" не могли регистрировать новичков минувшим летом и не смогут делать этого в январе, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит их апелляцию.
Эти санкции стала наказанием для "Челси" за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков младше 18 лет. Также ФИФА оштрафовал лондонский клуб на 470 тысяч фунтов.
В четверг ФИФА опубликовала детальный ответ на отклоненную еще в прошлом сезоне апелляцию "Челси". Из этого документа следует, что "синие" нарушили правила 150 раз в отношении 71 юного игрока в течение 10 лет, сообщает Daily Mail.
При этом обвинения ФИФА, повлекшие трансферный запрет на два окна, основываются только на 27 нарушениях из 150.
В частности, апелляционная комиссия ФИФА не поверила словам "Челси" о том, что некоторые юниоры просто приезжали на просмотр и участвовали в матчах на своем возрастном уровне за "синих", хотя по документам не были никак связаны с клубом.
Добавим, что CAS еще не назначил дату рассмотрения апелляции "Челси", однако на "Стэмфорд Бридж" оптимистично оценивают свои шансы выйти на трансферный рынок в январе.
01.11.2019 06:00
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150 нарушений. Вай пилять...И эти люди ещё борются за почётное звание дома высокой культуры быта))). Тут только очистительный чемпионшип поможет, и то вряд ли.
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Поэтому особо и не сопротивлялись трансферному бану.
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При этом обвинения ФИФА, повлекшие трансферный запрет на два окна, основываются только на 27 нарушениях из 150.
Источник: http://fapl.ru/posts/74393/#reply
норм, можно срок бана в 5 раз увеличить.
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Ну всё, закроют мешок еврейский. На очереди мешок арабский.
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челсидоры охуевшие
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