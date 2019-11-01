"Кристал Пэлас" хочет арендовать Брюстера

"Кристал Пэлас" находится в числе клубов, желающих арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне 19-летний англичанин принял участие в обоих матчах "красных" в Кубке Лиги — против "МК Донс", и "Арсенала", но в Премьер-Лиге не сыграл ни минуты.



Как утверждает The Sun, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп открыт к идее, чтобы отпустить свое юное дарование за практикой в январе.



В очередь на Брюстера уже выстраиваются клубы, включая "Суонси", "Бристоль Сити" и представителей Бундеслиги, однако "Пэлас" готов пообещать Риану возможность играть на уровне Премьер-Лиги.



На "Селхерст Парк" считают, что у Брюстера были бы хорошие шансы побороться с Джорданом Айю, Кристианом Бентеке и Коннором Уикхэмом за место в составе.