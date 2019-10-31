Джака извинился перед фанатами "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Гранит Джака выпустил официальное заявление по поводу своего поведения во время замены в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в прошлое воскресенье.

Будучи замененным по ходу дерби с "Пэлас", Джака демонстративно медленно уходил с поля, приложил ладонь к уху и вдобавок выкрикнул "f**k off" в толпу.



К вечеру четверга швейцарский полузащитник все-таки созрел, чтобы объяснить свое поведение и попросить прощения у фанатов. По словам Гранита, он "вскипел" от накопившегося за последнее время негатива.



"После некоторых размышлений над случившимся в воскресенье я бы хотел объясниться перед вами, нежели просто дать короткий ответ".



"События, окружавшие мою замену, глубоко меня задели. Я люблю этот клуб и всегда на 100 процентов выкладываюсь на поле и за его пределами".



"Я чувствовал, что меня не понимают фанаты, а также в последние недели и месяцы на матчах и в социальных сетях в мой адрес звучали оскорбительные комментарии, которые глубоко меня ранили. Люди писали вещи вроде "мы сломаем тебе ноги", "убьем твою жену", "смерти твоей дочери от рака". Это очень меня задело, и я вскипел, когда почувствовал недовольство стадиона в воскресенье".



"В этой ситуации я потерял контроль над собой и отреагировал неуважительно по отношению к болельщикам, которые своей позитивной энергией поддерживают наш клуб, нашу команду и меня. У меня не было таких намерений, и мне жаль, если люди такое думают про меня".



"Я бы хотел, чтобы мы вернулись в состояние взаимного уважения, помня о том, почему мы изначально влюбились в эту игру. Давайте вместе двигаться вперед в позитивной манере", — гласит заявление Джаки.