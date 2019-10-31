Джака извинился перед фанатами "Арсенала"

Гранит Джака Капитан "Арсенала" Гранит Джака выпустил официальное заявление по поводу своего поведения во время замены в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в прошлое воскресенье.

Будучи замененным по ходу дерби с "Пэлас", Джака демонстративно медленно уходил с поля, приложил ладонь к уху и вдобавок выкрикнул "f**k off" в толпу.

К вечеру четверга швейцарский полузащитник все-таки созрел, чтобы объяснить свое поведение и попросить прощения у фанатов. По словам Гранита, он "вскипел" от накопившегося за последнее время негатива.

"После некоторых размышлений над случившимся в воскресенье я бы хотел объясниться перед вами, нежели просто дать короткий ответ".

"События, окружавшие мою замену, глубоко меня задели. Я люблю этот клуб и всегда на 100 процентов выкладываюсь на поле и за его пределами".

"Я чувствовал, что меня не понимают фанаты, а также в последние недели и месяцы на матчах и в социальных сетях в мой адрес звучали оскорбительные комментарии, которые глубоко меня ранили. Люди писали вещи вроде "мы сломаем тебе ноги", "убьем твою жену", "смерти твоей дочери от рака". Это очень меня задело, и я вскипел, когда почувствовал недовольство стадиона в воскресенье".

"В этой ситуации я потерял контроль над собой и отреагировал неуважительно по отношению к болельщикам, которые своей позитивной энергией поддерживают наш клуб, нашу команду и меня. У меня не было таких намерений, и мне жаль, если люди такое думают про меня".

"Я бы хотел, чтобы мы вернулись в состояние взаимного уважения, помня о том, почему мы изначально влюбились в эту игру. Давайте вместе двигаться вперед в позитивной манере", — гласит заявление Джаки.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 31.10.2019 23:52 # vyrentz
    У ГГ фанатов нет, с кем бы он мог решить вопрос? Толку перед международным кузьмо-фаплом извиняться? я ипу, или хотя бы перед матчем на стадионе взял бы в руки микрофон. ну, такое, это говорит о серьезности для него, точнее, об ее отсутствии.

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  2. mugabe 31.10.2019 23:49 # mugabe
    Зря олбанец дал заднюю. Всякого уважения лишился. Петух, опущенец. Впрочем такой копетан и нужен гг.

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  3. brown-ale 31.10.2019 23:30 # brown-ale
    Как-то не искренне. Что-то он не задумывается о причинах, почему его все хейтили.

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  4. flamic 31.10.2019 23:21 # flamic
    Это ебло по ходу даже текст с извинениями заказало у кого то. Такая обезьяна не смогла бы даже выговорить последний абзац из статьи.

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  5. flamic 31.10.2019 23:18 # flamic
    Потому что он пидор. Вот и всё. Надеюсь в субботу тренеришка его выпустит

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  6. skydreams 31.10.2019 23:15 # skydreams
    Он прав во всём, мне кажется. За матчами Арса не слежу особо, но против топ-клубов он играл всегда на уровне и всегда выкладывался полностью, насколько я видел (в отличие от того же Озила). А тут фаны непонятно чего именно на него наехали. Играет он гавено? Ну так сейчас весь Арсенал не на коне. Потому что капитан? Насколько я знаю, было же голосование, нет? Какие тогда претензии. Стадный инстинкт: кто-то его обвинил во всех проблемах и остальные подхватили. Молодец что извинился, хотя если адекватно судить, то просто поставил на место задир.

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