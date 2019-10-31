Окслейд-Чемберлен: "Я не близок к уровню, на котором хочу быть"
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что он не до конца доволен своей формой, несмотря на серию успешных матчей.
За последнюю неделю Окслейд-Чемберлен отметился зрелищными голами против "Генка" в Лиге Чемпионов и против "Арсенала" в Кубке Лиги.
Тем не менее, отличная игра Фабиньо в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" показала 26-летнему англичанину, что тому еще есть, куда стремиться.
"Если честно, с точки зрения качества, я не слишком доволен своей игрой".
"Не могу сказать, что я великолепно работал с мячом, и я не близок к своему персональному уровню, на котором хочу играть. Но я очень старался и много бегал".
"Я видел игру парней на выходных, и я знаю, что от меня требуется. Твоя физическая готовность должна быть на очень высоком уровне, чтобы играть таким образом, как они. Фабиньо был очень хорош на выходных, поэтому мне нужно продолжать подстегивать себя, и тогда я, возможно, получу шанс", — цитирует Окслейд-Чемберлена The Telegraph.
31.10.2019 18:00
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Практика парняге нужна, но увы, пока Клопп выбирает других.
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до уровня Фабиньо сейчас всем далеко в АПЛ. Топище
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молузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен
Источник: http://fapl.ru/posts/74385/#reply
ска, скатился до уровня молущазитника после травмы. А если серьезно - он смотрит на вещи трезво. Остается надеятся, что все-таки проапгрейдится
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