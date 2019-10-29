Модельер Лингард терпит убытки

Джесси Лингард Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард понес убытки в размере свыше 200 тысяч фунтов за первый год существования своего бренда модной одежды и аксессуаров JLingz.

Лингард решил попробовать себя в фэшн-индустрии летом 2018, подключив к раскрутке персонального бренда своих друзей и партнеров по клубу или сборной Англии Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Рахима Стерлинга.

Сам Джесси тоже всячески продвигал свой бренд, празднуя забитые голы с помощью фирменного жеста, который и был использован в качестве эмблемы JLingz.

26-летний англичанин настолько увлекся своим бизнесом, что в сентябре главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер публично призвал подопечного сосредоточиться на футболе, а не на моде.

Погнавшись за двумя зайцами, Лингард ни одного не догнал — по ходу сезона Джесси лишился места в стартовом составе "Юнайтед", а его бизнес терпит убытки, несмотря на все старания.

Как сообщает Manchester Evening News, годовой финансовый отчет компании JLingz, где Лингард является одним из трех директоров, свидетельствует об убытке в размере 211,688 фунтов.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 29.10.2019 07:30 # naby-keita
    Теперь у Лингарда начнется депрессия и он перестанет показывать свой лучший футбол

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  2. ko1obok 29.10.2019 07:25 # ko1obok
    А ещё чтобы аккаунты игроков и рекламные контракты тоже шли через клуб, игроки получали бы свой процент, но решения были бы за клубом - вся популярность игроков идёт из футбола, поэтому логично было бы клубу всем управлять.

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  3. frisby 29.10.2019 07:24 # frisby
    все сектанты помойки с фапла успели купить себе юбки из последней коллекции этого модельера? уверен что kojan получил в качестве бонуса ещё и розовые стринги..7 шт

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  4. ko1obok 29.10.2019 07:08 # ko1obok
    Я бы на месте правления клуба включал бы в контракты пункт, который бы запрещал игрокам заниматься бизнесом, только футбол.
    Отработай свой контракт, а потом занимайся чем хочешь.

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  5. tratatata 29.10.2019 07:03 # tratatata
    ахахаха, МЮ это цирк уродов и недоделаных клоунов

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  6. arhangel777 29.10.2019 07:03 # arhangel777
    С зарплаты закроет убытки

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  7. shearer1 29.10.2019 07:02 # shearer1
    Трёхдневная зарплата Санчеса...

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