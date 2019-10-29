Модельер Лингард терпит убытки
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард понес убытки в размере свыше 200 тысяч фунтов за первый год существования своего бренда модной одежды и аксессуаров JLingz.
Лингард решил попробовать себя в фэшн-индустрии летом 2018, подключив к раскрутке персонального бренда своих друзей и партнеров по клубу или сборной Англии Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Рахима Стерлинга.
Сам Джесси тоже всячески продвигал свой бренд, празднуя забитые голы с помощью фирменного жеста, который и был использован в качестве эмблемы JLingz.
26-летний англичанин настолько увлекся своим бизнесом, что в сентябре главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер публично призвал подопечного сосредоточиться на футболе, а не на моде.
Погнавшись за двумя зайцами, Лингард ни одного не догнал — по ходу сезона Джесси лишился места в стартовом составе "Юнайтед", а его бизнес терпит убытки, несмотря на все старания.
Как сообщает Manchester Evening News, годовой финансовый отчет компании JLingz, где Лингард является одним из трех директоров, свидетельствует об убытке в размере 211,688 фунтов.
29.10.2019 07:00
Просмотров: 1411
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь у Лингарда начнется депрессия и он перестанет показывать свой лучший футбол
(ответить)
А ещё чтобы аккаунты игроков и рекламные контракты тоже шли через клуб, игроки получали бы свой процент, но решения были бы за клубом - вся популярность игроков идёт из футбола, поэтому логично было бы клубу всем управлять.
(ответить)
все сектанты помойки с фапла успели купить себе юбки из последней коллекции этого модельера? уверен что kojan получил в качестве бонуса ещё и розовые стринги..7 шт
(ответить)
Я бы на месте правления клуба включал бы в контракты пункт, который бы запрещал игрокам заниматься бизнесом, только футбол.
Отработай свой контракт, а потом занимайся чем хочешь.
(ответить)
ахахаха, МЮ это цирк уродов и недоделаных клоунов
(ответить)
С зарплаты закроет убытки
(ответить)
Трёхдневная зарплата Санчеса...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий