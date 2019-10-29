Модельер Лингард терпит убытки

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард понес убытки в размере свыше 200 тысяч фунтов за первый год существования своего бренда модной одежды и аксессуаров JLingz.

Лингард решил попробовать себя в фэшн-индустрии летом 2018, подключив к раскрутке персонального бренда своих друзей и партнеров по клубу или сборной Англии Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Рахима Стерлинга.



Сам Джесси тоже всячески продвигал свой бренд, празднуя забитые голы с помощью фирменного жеста, который и был использован в качестве эмблемы JLingz.



26-летний англичанин настолько увлекся своим бизнесом, что в сентябре главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер публично призвал подопечного сосредоточиться на футболе, а не на моде.



Погнавшись за двумя зайцами, Лингард ни одного не догнал — по ходу сезона Джесси лишился места в стартовом составе "Юнайтед", а его бизнес терпит убытки, несмотря на все старания.



Как сообщает Manchester Evening News, годовой финансовый отчет компании JLingz, где Лингард является одним из трех директоров, свидетельствует об убытке в размере 211,688 фунтов.