Джо Гомес задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Защитник Джо Гомес разочарован своей ситуацией в "Ливерпуле" и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.

До своей злополучной травмы, полученной против "Бернли" в декабре 2018, Гомесу удалось закрепиться в стартовом составе "красных".



Однако по возвращении в строй Джо обнаружил, что Жоэль Матип набрал великолепную форму и закрепился в качестве основного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.



В этом сезоне Премьер-Лиги Гомес отметился всего одним появлением с первых минут, и эта ситуация совершенно не устраивает игрока, находящегося в самом расцвете сил.



Как утверждает 90min в эксклюзивном материале, 22-летний англичанин настолько расстроен, что готов пойти на крайние меры — смену клуба. Гомес открыт к варианту отправиться в аренду на вторую половину этого сезона.



В услугах Джо были бы заинтересованы многие клубы Европы, однако сам защитник предпочитает остаться в Англии, что может оказаться на руку "Арсеналу" и "Тоттенхэму", которые с радостью бы обеспечили Гомеса игровым временем.