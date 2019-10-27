Джо Гомес задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Джо Гомес Защитник Джо Гомес разочарован своей ситуацией в "Ливерпуле" и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.

До своей злополучной травмы, полученной против "Бернли" в декабре 2018, Гомесу удалось закрепиться в стартовом составе "красных".

Однако по возвращении в строй Джо обнаружил, что Жоэль Матип набрал великолепную форму и закрепился в качестве основного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.

В этом сезоне Премьер-Лиги Гомес отметился всего одним появлением с первых минут, и эта ситуация совершенно не устраивает игрока, находящегося в самом расцвете сил.

Как утверждает 90min в эксклюзивном материале, 22-летний англичанин настолько расстроен, что готов пойти на крайние меры — смену клуба. Гомес открыт к варианту отправиться в аренду на вторую половину этого сезона.

В услугах Джо были бы заинтересованы многие клубы Европы, однако сам защитник предпочитает остаться в Англии, что может оказаться на руку "Арсеналу" и "Тоттенхэму", которые с радостью бы обеспечили Гомеса игровым временем.


Метки Гомес, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1119

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  1. liverpool1892est 27.10.2019 16:07 # liverpool1892est
    Расписание матчей «Ливерпуля» на ноябрь 2019 г. Время московское.
    02 ноября - «Астон Вилла» - Вилла Парк - Премьер Лига - 18:00

    05 ноября - «Генк» (Бельгия) - Энфилд - Лига Чемпонов - 23:00

    10 ноября - «Манчестер Сити» - Энфилд - Премьер Лига - 19:30

    23 ноября - «Кристал Пэлас» - Селхерст Парк - Премьер Лига - 18:00

    27 ноября - «Наполи» (Неаполь, Италия) - Энфилд - Лига Чемпионов - 23:00

    30 ноября - «Брайтон энд Хоув Альбион» - Энфилд - Премьер Лига - 18:00

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  2. frisby 27.10.2019 16:06 # frisby
    пиздёшь чистой воды

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  3. liverpool1892est 27.10.2019 15:58 # liverpool1892est
    Пусть валит нахуй днарь ебаный,постоянно в лазарете валяется....еще бы от Кейта и Шакири избавится и ваще заебок будет!

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  4. naby-keita 27.10.2019 15:32 # naby-keita
    Как утверждает 90min

    Источник: http://fapl.ru/posts/74296/#reply
    Ммм какой авторитетный источник (нет)

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  5. gerrard08 27.10.2019 15:28 # gerrard08
    Если это не утка то нахер такого тупореза.

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  6. caxar 27.10.2019 15:13 # caxar
    источники все прекраснее у саета

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  7. liverfun 27.10.2019 15:07 # liverfun
    можно собрать на заголовке.
    крайние меры - уход на полгода в аренду? пздц крайние, но все равно утка, никто его не отпустит, слишком много игр предстоит

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  8. rtrunin 27.10.2019 15:02 # rtrunin
    скатертью)

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