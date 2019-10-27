Джо Гомес задумывается об уходе из "Ливерпуля"
Защитник Джо Гомес разочарован своей ситуацией в "Ливерпуле" и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.
До своей злополучной травмы, полученной против "Бернли" в декабре 2018, Гомесу удалось закрепиться в стартовом составе "красных".
Однако по возвращении в строй Джо обнаружил, что Жоэль Матип набрал великолепную форму и закрепился в качестве основного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.
В этом сезоне Премьер-Лиги Гомес отметился всего одним появлением с первых минут, и эта ситуация совершенно не устраивает игрока, находящегося в самом расцвете сил.
Как утверждает 90min в эксклюзивном материале, 22-летний англичанин настолько расстроен, что готов пойти на крайние меры — смену клуба. Гомес открыт к варианту отправиться в аренду на вторую половину этого сезона.
В услугах Джо были бы заинтересованы многие клубы Европы, однако сам защитник предпочитает остаться в Англии, что может оказаться на руку "Арсеналу" и "Тоттенхэму", которые с радостью бы обеспечили Гомеса игровым временем.
27.10.2019 15:00
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Расписание матчей «Ливерпуля» на ноябрь 2019 г. Время московское.
02 ноября - «Астон Вилла» - Вилла Парк - Премьер Лига - 18:00
05 ноября - «Генк» (Бельгия) - Энфилд - Лига Чемпонов - 23:00
10 ноября - «Манчестер Сити» - Энфилд - Премьер Лига - 19:30
23 ноября - «Кристал Пэлас» - Селхерст Парк - Премьер Лига - 18:00
27 ноября - «Наполи» (Неаполь, Италия) - Энфилд - Лига Чемпионов - 23:00
30 ноября - «Брайтон энд Хоув Альбион» - Энфилд - Премьер Лига - 18:00
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пиздёшь чистой воды
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Пусть валит нахуй днарь ебаный,постоянно в лазарете валяется....еще бы от Кейта и Шакири избавится и ваще заебок будет!
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Как утверждает 90min
Источник: http://fapl.ru/posts/74296/#reply
Ммм какой авторитетный источник (нет)
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Если это не утка то нахер такого тупореза.
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источники все прекраснее у саета
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можно собрать на заголовке.
крайние меры - уход на полгода в аренду? пздц крайние, но все равно утка, никто его не отпустит, слишком много игр предстоит
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скатертью)
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