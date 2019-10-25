Денис Закариа заинтересовал "Юнайтед"

Оборонительный полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа привлек внимание "Манчестер Юнайтед".

В этом году опорная зона "красных дьяволов" лишилась Маруана Феллайни с Андером Эррерой, а Неманья Матич никак не может преодолеть затяжной спад.



Эта ситуация делает приглашение полузащитника оборонительного плана одной из приоритетных задач для наставника "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на 2020 год.



Как сообщает The Sun со ссылкой на свои источники Германии, во главе списка Сульшера по укреплению опорной зоны находится именно Закариа, который два года назад был приобретен клубом из Менхенгладбаха за 8.7 млн. фунтов.



Ныне 22-летний швейцарец судано-конглезского происхождения оценивается в 43 млн. фунтов и вызывает интерес множества других европейских клубов, включая "Атлетико", "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".