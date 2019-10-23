Роджерс ответил Клоппу

Хамза Чоудури и Мохамед Салах Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс посоветовал своему коллеге из "Ливерпуля" Юргену Клоппу успокоиться и не перебарщивать с критикой в отношении полузащитника "лис" Хамзы Чоудури.

Напомним, перед недавним международным перерывом "красные" одержали тяжелую победу над "Лестером" со счетом 2:1. В концовке того матча Чоудури жестко сыграл против Салаха, и тот получил травму лодыжки.

Клопп был вне себя от ярости от фола Чоудури, обвинив Хамзу, что тот даже не пытался играть в мяч, однако Роджерс считает, что Юрген напрасно вспылил.

"Реакция в отношении Хамзы была чрезмерной, на мой взгляд. Парень пошел в единоборство, чтобы отнять мяч".

"Мо Салах — игрок мирового уровня, но против него разрешается играть в отборе. Там даже не было грубости".

"Ты должен следить за тем, чтобы твои игроки оставались агрессивны, не пересекая черту. Если вы посмотрите на нашу команду, то мы играем агрессивно, но по-спортивному агрессивно".

"Молодой Хамза — один из тех парней, кто играет на пределе и сражается за свою карьеру. Его сильная черта — возвращение и отбор мяча, в этом он очень хорош, но он учится и другим аспектам игры", — цитирует Роджерса Daily Mirror.


Метки Лестер, Роджерс, Чоудури

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 23.10.2019 18:50 # scouser2005
    Нет, ты гонишь БРо.. в футболе не место единоборству. Это не регби.

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  2. chebrec 23.10.2019 18:44 # chebrec
    Роджерс осадил Клоппа

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  3. electric 23.10.2019 18:44 # electric
    Да как ты смеешь, физрук? Извинись перед топом!

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  4. mixmaster 23.10.2019 18:40 # mixmaster
    Осадил так осадил

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  5. lfcynwa 23.10.2019 18:35 # lfcynwa
    Парень пошел в единоборство, чтобы отнять мяч".

    Источник: http://fapl.ru/posts/74214/

    Пиздежь намба уан, там мячом и не пахло. Но БРо должен защищать своего игрока, тут без б

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  6. alexomck 23.10.2019 18:32 # alexomck
    "захочу и жену твою огуляю, будучи королем, князек немчурский" — цитирует Роджерса Daily Mirror.

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