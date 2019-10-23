Роджерс ответил Клоппу

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс посоветовал своему коллеге из "Ливерпуля" Юргену Клоппу успокоиться и не перебарщивать с критикой в отношении полузащитника "лис" Хамзы Чоудури.

Напомним, перед недавним международным перерывом "красные" одержали тяжелую победу над "Лестером" со счетом 2:1. В концовке того матча Чоудури жестко сыграл против Салаха, и тот получил травму лодыжки.



Клопп был вне себя от ярости от фола Чоудури, обвинив Хамзу, что тот даже не пытался играть в мяч, однако Роджерс считает, что Юрген напрасно вспылил.



"Реакция в отношении Хамзы была чрезмерной, на мой взгляд. Парень пошел в единоборство, чтобы отнять мяч".



"Мо Салах — игрок мирового уровня, но против него разрешается играть в отборе. Там даже не было грубости".



"Ты должен следить за тем, чтобы твои игроки оставались агрессивны, не пересекая черту. Если вы посмотрите на нашу команду, то мы играем агрессивно, но по-спортивному агрессивно".



"Молодой Хамза — один из тех парней, кто играет на пределе и сражается за свою карьеру. Его сильная черта — возвращение и отбор мяча, в этом он очень хорош, но он учится и другим аспектам игры", — цитирует Роджерса Daily Mirror.