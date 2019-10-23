Клопп: "Семь номинантов на "Золотой мяч" из "Ливерпуля" — это норма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что семь номинантов на "Золотой мяч" из состава его команды — это недостаточно много.

В минувший понедельник журнал France Football огласил имена 30 игроков, которые были номинированы на самую престижную индивидуальную награду в футболе по итогам 2019 года.



В этот список вошли голкипер Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд с Виргилом Ван Дейком, полузащитник Джорджиньо Вейналдум, а также нападающие Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.



Среди всех клубов "Ливерпуль" имеет наибольшее представительство, однако Клопп считает это совершенно нормальным.



"Когда я услышал о семи номинированных, моим первым вопросом было: "А кого не номинировали?"



"Это мило. Если честно, я не понимаю на 100 процентов этих наград и что они значат для игроков. Знаю, это важное событие, когда ты получаешь эту награду. А если нет, то это не так уж больно".



"Это хороший знак. Это нормально, что футбольные эксперты номинировали так много наших игроков, учитывая то, как мы играли в прошлом году".



"Да, это важно. Все семеро заслужили это. Признак ли это того, что мы чего-то достигли? Не знаю. Время покажет. Нам комфортно друг с другом, и мы хотим продолжать работать вместе еще пару лет или дольше".



"Если честно, я был удивлен, что на другой церемонии вручения наград (ФИФА) в символическую сборную не попал ни один игрок из "Манчестер Сити", хотя все мы знаем, что они играют в очень хороший футбол. Или для этого нужно играть в определенном соревновании?"



"Я на 100 процентов горжусь парнями. Я рад, когда они побеждают. Это благодаря тому футболу, в который мы играем", — цитирует Клоппа The Telegraph.