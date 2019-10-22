Бывший рефери Премьер-Лиги раскритиковал использование VAR

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт раскритиковал судейский корпус за использование системы VAR.

Матчи минувшего уикенда, включая противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", только подогрели дискуссии о том, чего в VAR больше — пользы или вреда.



По мнению Хакетта, который был арбитром ФИФА и руководил Professional Game Match Officials Limited с 2004 по 2010 год, судейский корпус должен внести определенные изменения в регламент использования VAR.



"В данный момент со стороны PGMOL исходит некоторое высокомерие, они словно говорят, что каждое из решение правильное".



"Давайте взглянем на статистику прошлого сезона. Майк Райли говорил, что 82 процента больших решений были правильными. Буквально это означает, что каждое пятое большое решение было ошибочным".



"Теперь у нас есть VAR, и по идее мы должны стать лучше, мы должны принимать больше правильных решений".



"Затем он выходит и говорит, что мы совершили только четыре ошибки — каждый должен упасть от смеха после такого заявления, потому что кого он обманывает? Четыре ошибки? А как много ошибок было в минувший уикенд? Ни одной?"



"Давайте будем честны — мы имеем дело с человеческими созданиями, и человеческие создания всегда будут ошибаться. VAR здесь для того, чтобы мы меньше ошибались при оценке игры и, надеюсь, довели процент правильных решений за пределы 90. Пока мы ничуть не близки к этому".



"Я очень позитивно настроен насчет использования технологий при судейских решениях. Я поддерживал VAR и продолжу поддерживать".



"Однако, мягко говорят, Майку Райли и другим нужно проанализировать использование системы и спросить, почему мы применяем ее иначе, нежели в других странах и на Чемпионате Мира".



"Почему он решили не использовать монитор у поля? В других соревнованиях по всему миру это есть, использование монитора прописано в правилах Международного совета футбольных ассоциаций".



"Давайте сделаем это. Пусть каждый будет знать, чем вызвана задержка, но зато решение будет более точным, чем в данный момент".



Таков мой итог. Использование судейским корпусом VAR имеет свои изъяны в данный момент. Ошибки не исправляются, потому что рефери не смотрит повторы на мониторе у поля".



"Кроме того, им нужна помощь спортивного психолога, чтобы изменить отношения рефери и его помощников из видеостудии. VAR должна обладать уверенностью, чтобы говорить своему коллеге: "Ты не прав — взгляни на повтор". Чтобы не было этих милых фраз: "Да, все нормально. Это не фол, дружище. Ты поступил правильно, отличная работа". Этим они обманывают друг друга".



"Так что это второй момент — отношения между рефери и VAR. Они должны быть сильнее, жестче. У них должно быть коллективное стремление принимать правильные решения, не оставляя никаких сомнений", — сообщил Хакетт Sky Sports.