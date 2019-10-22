Вудворд: "Мы должны выиграть Премьер-Лигу"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд выразил уверенность, что его клуб на правильном пути к титулу Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что в минувший уикенд "красные дьяволы" прервали серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, турнирное положение команды Оле Гуннара Сульшера по итогам тура только ухудшилось.



После девяти матчей "Юнайтед" занимает 14-ю позицию и все так же находится в двух очках от зоны вылета. Однако Вудворд воспринимает эти трудности как временные на пути к большой цели.



"Мы должны выиграть Премьер-Лигу".



"Наш фокус — на Премьер-Лиге, потому что это самая большая проверка, это мерило того, где ты находишься. В Лиге Чемпионов тебе может повезти — без удачи ее не выиграть. Но наша приоритетная цель — победа в Премьер-Лиге".



"Нам нужно быть коммерчески успешными, чтобы хорошо выступать на поле. Также нам нужно более регулярно тратить деньги, которые мы зарабатываем, чем мы тратили до сих пор. Мы стали гораздо решительнее в плане комплектации состава".



"Я понимаю оказываемое на нас давление, это часть нашей работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова выиграть Премьер-Лигу. Мы не будем успешны, пока не сделаем этого. Второе место — не успех, нам нужен титул".



"Несмотря на окружающую нас обстановку, я чувствую, что мы на правильном пути по направлению к победе в лиге, однако мы должны быть терпеливы", — сообщил Вудворд United We Stand.