Вудворд: "Мы должны выиграть Премьер-Лигу"

Эд Вудворд Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд выразил уверенность, что его клуб на правильном пути к титулу Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что в минувший уикенд "красные дьяволы" прервали серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, турнирное положение команды Оле Гуннара Сульшера по итогам тура только ухудшилось.

После девяти матчей "Юнайтед" занимает 14-ю позицию и все так же находится в двух очках от зоны вылета. Однако Вудворд воспринимает эти трудности как временные на пути к большой цели.

"Мы должны выиграть Премьер-Лигу".

"Наш фокус — на Премьер-Лиге, потому что это самая большая проверка, это мерило того, где ты находишься. В Лиге Чемпионов тебе может повезти — без удачи ее не выиграть. Но наша приоритетная цель — победа в Премьер-Лиге".

"Нам нужно быть коммерчески успешными, чтобы хорошо выступать на поле. Также нам нужно более регулярно тратить деньги, которые мы зарабатываем, чем мы тратили до сих пор. Мы стали гораздо решительнее в плане комплектации состава".

"Я понимаю оказываемое на нас давление, это часть нашей работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова выиграть Премьер-Лигу. Мы не будем успешны, пока не сделаем этого. Второе место — не успех, нам нужен титул".

"Несмотря на окружающую нас обстановку, я чувствую, что мы на правильном пути по направлению к победе в лиге, однако мы должны быть терпеливы", — сообщил Вудворд United We Stand.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 997

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Последние комментарии:




  1. smokekush 22.10.2019 17:18 # smokekush
    Сцуко как эдик скузи собирает на ветке, ору

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  2. vyrentz 22.10.2019 17:11 # vyrentz
    пропагандист раша 24

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  3. scouser2005 22.10.2019 16:55 # scouser2005
    Мне хочется что на это скажет kojan ?

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  4. infamous 22.10.2019 16:52 # infamous
    Что этот хоббит себе позволяет!

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  5. brown-ale 22.10.2019 16:45 # brown-ale
    Раздался голос с 14 места. Мда...

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  6. abaydos 22.10.2019 16:42 # abaydos
    Пока ты гондоша там, не стат им чемпионами

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  7. alexomck 22.10.2019 16:41 # alexomck
    с судьями уже работать начали.

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  8. scauzer11 22.10.2019 16:35 # scauzer11
    они с Луизом вместе курят дурь))

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  9. tigerpool 22.10.2019 16:33 # tigerpool
    Проиграет Норвичу и спуститься с небес

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  10. liverfun 22.10.2019 16:28 # liverfun
    какую же цепную реакцию запустила эта домашняя ничья с ливерпулем, думаю никто из адекватных любителей футбола не ожидал

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  11. largo-winch 22.10.2019 16:27 # largo-winch
    Для этого надо идти вперед в турнирной таблице, а не наоборот

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  12. chelsea88 22.10.2019 16:26 # chelsea88
    Этот чудак спелся бы с тренеришкой Эмери.

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  13. arhangel777 22.10.2019 16:24 # arhangel777
    Вудворд: "Мы ни кому ни чего не должны"

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  14. mancunia-planet 22.10.2019 16:22 # mancunia-planet
    Продать Погба и купить Мэдисона с Санчо.

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  15. liverpool1892est 22.10.2019 16:20 # liverpool1892est
    В заголовке не правильный перевод ....не Премьер лигу,А Чемпионшип!

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  16. lampard78 22.10.2019 16:17 # lampard78
    "я чувствую, что мы на правильном пути по направлению к победе в лиге.."(с)
    Эд Вудворд

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  17. karimov-mu 22.10.2019 16:13 # karimov-mu
    сука Вудворд, лучше помалкивай и делай свою работу, а не позорься такими заявлениями

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  18. caxar 22.10.2019 16:07 # caxar
    Блеать топовый типаж. Пригласите его в кино

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