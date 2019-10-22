Вудворд: "Мы должны выиграть Премьер-Лигу"
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд выразил уверенность, что его клуб на правильном пути к титулу Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что в минувший уикенд "красные дьяволы" прервали серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, турнирное положение команды Оле Гуннара Сульшера по итогам тура только ухудшилось.
После девяти матчей "Юнайтед" занимает 14-ю позицию и все так же находится в двух очках от зоны вылета. Однако Вудворд воспринимает эти трудности как временные на пути к большой цели.
"Мы должны выиграть Премьер-Лигу".
"Наш фокус — на Премьер-Лиге, потому что это самая большая проверка, это мерило того, где ты находишься. В Лиге Чемпионов тебе может повезти — без удачи ее не выиграть. Но наша приоритетная цель — победа в Премьер-Лиге".
"Нам нужно быть коммерчески успешными, чтобы хорошо выступать на поле. Также нам нужно более регулярно тратить деньги, которые мы зарабатываем, чем мы тратили до сих пор. Мы стали гораздо решительнее в плане комплектации состава".
"Я понимаю оказываемое на нас давление, это часть нашей работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова выиграть Премьер-Лигу. Мы не будем успешны, пока не сделаем этого. Второе место — не успех, нам нужен титул".
"Несмотря на окружающую нас обстановку, я чувствую, что мы на правильном пути по направлению к победе в лиге, однако мы должны быть терпеливы", — сообщил Вудворд United We Stand.
22.10.2019 16:00
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Последние комментарии:
Сцуко как эдик скузи собирает на ветке, ору
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пропагандист раша 24
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Мне хочется что на это скажет kojan ?
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Что этот хоббит себе позволяет!
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Раздался голос с 14 места. Мда...
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Пока ты гондоша там, не стат им чемпионами
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с судьями уже работать начали.
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они с Луизом вместе курят дурь))
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Проиграет Норвичу и спуститься с небес
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какую же цепную реакцию запустила эта домашняя ничья с ливерпулем, думаю никто из адекватных любителей футбола не ожидал
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Для этого надо идти вперед в турнирной таблице, а не наоборот
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Этот чудак спелся бы с тренеришкой Эмери.
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Вудворд: "Мы ни кому ни чего не должны"
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Продать Погба и купить Мэдисона с Санчо.
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В заголовке не правильный перевод ....не Премьер лигу,А Чемпионшип!
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"я чувствую, что мы на правильном пути по направлению к победе в лиге.."(с)
Эд Вудворд
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сука Вудворд, лучше помалкивай и делай свою работу, а не позорься такими заявлениями
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Блеать топовый типаж. Пригласите его в кино
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