Унаи Эмери недоволен VAR

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил недовольство по поводу того, что его команда не получила пенальти в матче против "Шеффилд Юнайтед".

Накануне вечером "канониры" потерпели свое второе поражение в этом сезоне, проиграв в гостях у новичка Премьер-Лиги со счетом 1:0.



По мнению Эмери, его команда не заслуживала этого результата, потому что создала больше моментов и, как считает Унаи, должны была получить пенальти, когда в первом тайме Сократиса Папастатопулоса схватили за футболку.



"Мы должны были получить пенальти на Сократисе. VAR должна была подтвердить фол на нем. Это был чистый пенальти. Для этого VAR и появилась, для таких ситуаций. Чтобы пересмотреть и решить. Мы должны помочь рефери".



"Пепе? Его момент тоже был ключевым. Обычно он забивает из таких ситуаций, но не сегодня вечером. Он еще прибавит".



"Я расстроен результатом. Мы создали больше моментов, чем они, и были лучшей командой, но не смогли победить. Они очень хорошо оборонялись".



"Мы не заслуживали поражение. Они оборонялись большим числом в штрафной, поэтому нам было сложно доводить атаки до завершения", — цитирует Эмери Daily Mirror.