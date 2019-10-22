Над Фабиньо нависла угроза дисквалификации на матч с "Сити"
Над полузащитником "Ливерпуля" Фабиньо нависла угроза пропустить матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 10 ноября, если он получит еще одну желтую карточку.
В этом сезоне Фабиньо является ключевым игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа. Бразилец принял участие во всех девяти матчах Премьер-Лиги, на восемь из них выходя в стартовом составе.
Однако в воскресенье против "Ливерпуля" Фабиньо получил свою четвертую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги и теперь находится в одном "горчичнике" от дисквалификации.
Как сообщает Liverpool Echo, эта ситуация вызывает определенную тревогу у штаба Клоппа, учитывая близость домашнего матча против "Сити".
До противостояния с действующим чемпионом "Ливерпулю" еще предстоит сыграть с "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой". Возможно, для 25-летнего полузащитника было бы лучше всего умышленно получить желтую карточку против "шпор" в ближайшее воскресенье, чтобы отбыть дисквалификацию во время выезда в Бирмингем.
Согласно правилам Премьер-Лиги, любой игрок наказывается одним матчем дисквалификации, если соберет пять желтых карточек до 19-го тура. Чтобы избежать этого сценария, Фабиньо нужно провести следующие 10 матчей без предупреждения.
22.10.2019 07:00
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Ну это серьезная тема. Без Фабиньо центр представить сложно нынче
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получит прямую красную в итоге.
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Следующие 10 матчей без предупреждения это нереально. С ТТХ нужен, выезд к Астон Вилле тоже легким не будет. Хотя Кейта вернулся, нужно или отыграть чисто с ТТХ, или получать желтую. Если отыграет чисто, в Бирмингеме дать отдохнуть и выпустить Кейта
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