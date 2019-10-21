Давид Луис планирует стать тренером

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что планирует стать тренером, когда закончит играть.

К своим 32 годам бразильцу довелось поработать со множеством успешных тренеров, включая Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

Давид, наставником которого сейчас является Унаи Эмери, не хочет, чтобы этот опыт пропал даром, однако пока вешать бутсы на гвоздь не собирается.

"Я хочу быть тренером в свои 40 лет. А до тех пор я хочу как можно больше играть в футбол и делать это на высоком уровне".

"Я собираюсь играть до 36, 37, 38 лет. Я каждый день работаю над собой. У меня есть люди, которые работают вместе со мной более пяти часов в день. В этом сезоне мои показатели физической формы лучше, чем когда мне было 28", — сообщил Луис The Telegraph.


Метки Арсенал, Луис, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. electric 21.10.2019 14:45 # electric
    Станет тренером




























    по привозам.
    Эхехехехе

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  2. lfcynwa 21.10.2019 14:28 # lfcynwa
    когда закончит играть.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74166/#reply

    он еще не закончил?

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  3. chebrec 21.10.2019 14:15 # chebrec
    Браво браво бравоооо

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  4. chr1s8rown 21.10.2019 14:07 # chr1s8rown
    чтобы этот опыт пропал даром,

    Источник: http://fapl.ru/posts/74166/
    У пенсов всегда завышен самооценка

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  5. h22o 21.10.2019 14:06 # h22o
    будет терять позицию на бровке!

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