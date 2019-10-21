Давид Луис планирует стать тренером
Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что планирует стать тренером, когда закончит играть.
К своим 32 годам бразильцу довелось поработать со множеством успешных тренеров, включая Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуриньо и Антонио Конте.
Давид, наставником которого сейчас является Унаи Эмери, не хочет, чтобы этот опыт пропал даром, однако пока вешать бутсы на гвоздь не собирается.
"Я хочу быть тренером в свои 40 лет. А до тех пор я хочу как можно больше играть в футбол и делать это на высоком уровне".
"Я собираюсь играть до 36, 37, 38 лет. Я каждый день работаю над собой. У меня есть люди, которые работают вместе со мной более пяти часов в день. В этом сезоне мои показатели физической формы лучше, чем когда мне было 28", — сообщил Луис The Telegraph.
21.10.2019 14:00
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Последние комментарии:
Станет тренером
по привозам.
Эхехехехе
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когда закончит играть.
Источник: http://fapl.ru/posts/74166/#reply
он еще не закончил?
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Браво браво бравоооо
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чтобы этот опыт пропал даром,
Источник: http://fapl.ru/posts/74166/
У пенсов всегда завышен самооценка
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будет терять позицию на бровке!
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