Давид Луис планирует стать тренером

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что планирует стать тренером, когда закончит играть.

К своим 32 годам бразильцу довелось поработать со множеством успешных тренеров, включая Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуриньо и Антонио Конте.



Давид, наставником которого сейчас является Унаи Эмери, не хочет, чтобы этот опыт пропал даром, однако пока вешать бутсы на гвоздь не собирается.



"Я хочу быть тренером в свои 40 лет. А до тех пор я хочу как можно больше играть в футбол и делать это на высоком уровне".



"Я собираюсь играть до 36, 37, 38 лет. Я каждый день работаю над собой. У меня есть люди, которые работают вместе со мной более пяти часов в день. В этом сезоне мои показатели физической формы лучше, чем когда мне было 28", — сообщил Луис The Telegraph.