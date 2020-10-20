Фелан не стал пугать игроков МЮ видео с игрой "Ливерпуля"

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан не стал показывать своей команде нарезки с игрой "Ливерпуля" в этом сезоне, чтобы не испугать игроков.

К домашнему матчу с "Ливерпулем", выигравшем все восемь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, "красные дьяволы" подходят, оформив свой худший старт кампании за последние 30 лет.



Фелан, будучи помощником Оле Гуннара Сульшера, должен знакомить свою команду с предстоящим соперником, однако на сей раз Майк решил, что игрокам "Юнайтед" не нужно чересчур изучать игру "Ливерпуля".



"Вся команда собралась только после возвращения из сборных. Некоторые игроки вернулись в чуть лучшем настроении, чем другие, потому что их сборные преодолели квалификацию, поэтому мы собрали их вместе и показали им кое-какие вещи".



"Мы пытались не показывать им слишком много нарезок "Ливерпуля". Нам важнее быть собой, потому что иначе, если ты пойдешь другим путем, ты запугаешь их до смерти!" — сообщил Фелан The Sun.