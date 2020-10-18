Клопп воспринимает как шутку совместную сборную МЮ и "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что воспринимает как шутку совместную сборную, которую составило издание Sky Sports из его команды и "Манчестер Юнайтед".

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" экс-защитник сборной Англии Данни Миллс, ныне эксперт Sky Sports, составил совместную сборную обеих команд, причем все 11 ее игроков оказались из "Ливерпуля".



Подопечные Клоппа действительно выглядят абсолютным фаворитом предстоящего матча, однако Юрген исключает недооценку соперника.



"Когда Sky составило совместную сборную из 11 игроков "Ливерпуля", это было как шутка и как попытка подложить банановую кожуру".



"В данный момент мир — это цирк, а мы находимся на его арене. Пара людей хотят, чтобы мы выиграли, пара людей хотят, чтобы мы проиграли. Я осознаю мощь "Юнайтед", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Одновременно Юрген не оставил без ответа слова своего коллеги из "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который назвал матч против лидеров Премьер-Лиги идеальной возможностью переломить ход неудачно складывающегося сезона.



"Они говорили, что мы идеальный соперник для них — не думаю, что найдется много команд, которые были бы счастливы сыграть против нас в данный момент. Похоже, "Юнайтед" — такая одна. Мы должны сделать все, чтобы эти слова стали недоразумением".



"У них действительно хорошая футбольная команда, и им не нравится ситуация, в которой они находятся, поэтому они хотят ее изменить. Мы же должны сделать так, чтобы они начали ее менять не с этой недели", — добавил Клопп.