Премьер-Лига создала бригаду по борьбу с расизмом
Премьер-Лига собрала команду из бывших и действующих игроков для борьбы с расизмом.
В последнее время проблема расизма очень остро звучит в футболе, и Премьер-Лига решила внести свою лепту в борьбу с дискриминацией.
Как сообщает BBC, Премьер-Лига создала так называемую консультативную группу из представителей BAME (black, asian, and minority ethnic — темнокожих, азиатов и этнических меньшинств).
В эту группу во главе с главным тренером "Донкастера" Дарреном Муром вошли Уэс Морган, Рахим Стерлинг, Тэмми Абрахэм, Трент Александер-Арнольд, Сон Хен Мин, Теему Пукки, Джордан Пикфорд, Каллум Уилсон, Ян Райт, Джолеон Лескотт и Шола Амеоби.
Эти авторитетные личности будут давать советы футбольным властям, а также снимутся в рекламных роликах в рамках кампании No Room For Racism ("Нет места расизму").
18.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
Это реально цирк, ребята. Толпа Новиков будет рассказывать, как ущемить белых.
Но не как не про равенство.
Скоро будет модно спать с неграми, так как ребёнку будет куча плюшек
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Ребята, что вы так сразу! Это просто неправильный глагол прошедшего времени: Борьба - Борьбу - Борьбе
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Почему в этом списке (black, asian, and minority ethnic) нет белых? Чёрный расизм разрешается? Разве борьба с расизмом - это не борьба за равенство? А вовсе не борьба против белых?
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Премьер-Лига создала бригаду по борьбу с расизмом
Источник: http://fapl.ru/posts/74099/
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проблемы белых людей
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по борьбу
Садись, два!
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колпаки им выдать не забудьте.
кстати, как туда затесались Пукки и Пикфорд?))
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Бригадиром будет Саша Белый
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