Премьер-Лига создала бригаду по борьбу с расизмом

Премьер-Лига собрала команду из бывших и действующих игроков для борьбы с расизмом.

В последнее время проблема расизма очень остро звучит в футболе, и Премьер-Лига решила внести свою лепту в борьбу с дискриминацией.



Как сообщает BBC, Премьер-Лига создала так называемую консультативную группу из представителей BAME (black, asian, and minority ethnic — темнокожих, азиатов и этнических меньшинств).



В эту группу во главе с главным тренером "Донкастера" Дарреном Муром вошли Уэс Морган, Рахим Стерлинг, Тэмми Абрахэм, Трент Александер-Арнольд, Сон Хен Мин, Теему Пукки, Джордан Пикфорд, Каллум Уилсон, Ян Райт, Джолеон Лескотт и Шола Амеоби.



Эти авторитетные личности будут давать советы футбольным властям, а также снимутся в рекламных роликах в рамках кампании No Room For Racism ("Нет места расизму").