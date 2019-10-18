Премьер-Лига создала бригаду по борьбу с расизмом

Рахим Стерлинг Премьер-Лига собрала команду из бывших и действующих игроков для борьбы с расизмом.

В последнее время проблема расизма очень остро звучит в футболе, и Премьер-Лига решила внести свою лепту в борьбу с дискриминацией.

Как сообщает BBC, Премьер-Лига создала так называемую консультативную группу из представителей BAME (black, asian, and minority ethnic — темнокожих, азиатов и этнических меньшинств).

В эту группу во главе с главным тренером "Донкастера" Дарреном Муром вошли Уэс Морган, Рахим Стерлинг, Тэмми Абрахэм, Трент Александер-Арнольд, Сон Хен Мин, Теему Пукки, Джордан Пикфорд, Каллум Уилсон, Ян Райт, Джолеон Лескотт и Шола Амеоби.

Эти авторитетные личности будут давать советы футбольным властям, а также снимутся в рекламных роликах в рамках кампании No Room For Racism ("Нет места расизму").


Метки Премьер-Лига, расизм

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. ignatik 18.10.2019 11:59 # ignatik
    Это реально цирк, ребята. Толпа Новиков будет рассказывать, как ущемить белых.
    Но не как не про равенство.
    Скоро будет модно спать с неграми, так как ребёнку будет куча плюшек

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  2. redevilsfun 18.10.2019 11:54 # redevilsfun
    Ребята, что вы так сразу! Это просто неправильный глагол прошедшего времени: Борьба - Борьбу - Борьбе

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  3. lampard78 18.10.2019 11:36 # lampard78
    Почему в этом списке (black, asian, and minority ethnic) нет белых? Чёрный расизм разрешается? Разве борьба с расизмом - это не борьба за равенство? А вовсе не борьба против белых?

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  4. lovrentiy 18.10.2019 11:29 # lovrentiy
    Премьер-Лига создала бригаду по борьбу с расизмом

    Источник: http://fapl.ru/posts/74099/

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  5. makaku 18.10.2019 11:27 # makaku
    проблемы белых людей

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  6. mancunia-planet 18.10.2019 11:15 # mancunia-planet
    по борьбу
    Садись, два!

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  7. danilych89 18.10.2019 11:15 # danilych89
    колпаки им выдать не забудьте.
    кстати, как туда затесались Пукки и Пикфорд?))

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  8. chebrec 18.10.2019 11:10 # chebrec
    Бригадиром будет Саша Белый

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