Вудворд поддержал Сульшера и ответил на критику

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал редкое интервью прессе, выразив поддержку главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру и ответив на упреки в адрес клуба.

Стоило Сульшеру подписать постоянный контракт в конце марта, как результаты "красных дьяволов" резко пошли на спад. Новый сезон "Юнайтед" начал просто ужасно и сейчас занимает только 12-ю позицию в Премьер-Лиге.



В этот трудный для Сульшера момент Вудворд решил выразить поддержку норвежскому специалисту. Эд уверен, что Оле Гуннар вернул "Юнайтед" на путь истинный.



"Видение Оле в точности соответствует трем основным футбольным принципам, что у нас есть. Мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол, и мы должны давать шанс молодежи".



"В прошлом сезоне мы были лидерами Премьер-Лиги по количеству сыгранных минут своими воспитанниками. Все мы должны гордиться своими внушительными инвестициями в академию, скаутскую сеть, инфраструктуру и отдел аналитики — и теперь мы пожинаем плоды от этого".



"Предстоит проделать еще много работы на этом фронте, но в следующие несколько лет все сложится. Мы знаем, что это является нашим сильным конкурентным преимуществом и областью, на которой мы должны быть сосредоточены и в которую должны продолжать инвестировать. Это сердце нашего клуба".



"Середина прошлого сезона, после прихода Оле, больше всего соответствует тому, чего мы хотим добиться и где мы хотим быть. Мы видели, как команда играет в быстрый, энергичный футбол с четким соответствием стилю и философии тренера".



"Также Оле восстановил дисциплину, чего нам, возможно, не хватало в последние годы. Он строит команду, которая уважает историю клуба, в которой игроки упорно работают и уважают своих партнеров по команде. Здесь нет никого, кто был бы важнее клуба".



"Мы получили очень молодую команду в результате тех изменений, которые произошли летом. Но это та команда, чьи игроки и чья культура станут хорошим базисом для того, чтобы строить и развиваться дальше, и мы в начале этого пути", — цитирует Вудворда Daily Mirror.



Также Вудворд ответил на обвинения, что решения в клубе теперь принимают люди, для которых на первом месте коммерческие интересы, а не спортивные успехи.



"Это миф, что футбольные решения у нас принимают люди не из футбола. Думаю, это является оскорблением для тех великолепных людей, что работают в этом клубе, и для многих опытных сотрудников, которые находятся на своих ролях более 10 лет".



"Некоторые из наших скаутов работают с нами более 25 лет. За последние годы мы расширили свой скаутский департамент, и мы убеждены, что теперь он работает эффективно и продуктивно. Рекомендации и решения по игрокам определяет именно этот департамент, а также главный тренер и его штаб, а не высшее руководство клуба".



"Реальность "Манчестер Юнайтед" такова, что клуб состоит из двух частей".



"Во-первых, это футбольная организация со 141-летней историей, со всем своим наследием и со всеми своими традициями — традициями успеха. Мы никогда, никогда не можем изменить этому. Нам нужно оберегать это".



Помимо этого, как и во всех футбольных клубах, у нас есть коммерческий бизнес, который позволяет нам инвестировать в футбольную сферу. Наш успех зависит от того, как эти две области взаимодействуют между собой. Важно то, что коммерческие интересы никогда не могут быть важнее футбольных", — добавил Вудворд.