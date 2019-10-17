Робертсон рассказал, чего ожидает от выезда к "Юнайтед"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон поделился своими ожиданиями от выезда к "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

К воскресному матчу на "Олд Траффорд" мерсисайдцы подходят со 100-процентным результатом в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как "красные дьяволы" обитают в нижней части таблицы, а в случае поражения даже могут опуститься в зону вылета по итогам тура.



Тем не менее, Робертсон спешит предостеречь своих партнеров по "Ливерпулю". Капитан сборной Шотландии убежден, что текущая форма команд не имеет значения в преддверии столь важного матча.



"Я не сомневаюсь, что с их стороны последует реакция на плохую игру против "Ньюкасла". Думаю, в такого рода матчах форма не имеет значения. Не имеет значения, что мы одержали восемь побед подряд, а они испытывают трудности. Это "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля".



"Они захотят перезапустить свой сезон, и для них матч против нас — идеальная возможность для этого. Я абсолютно уверен, что они будут рвать и метать", — цитирует Робертсона Daily Mirror.