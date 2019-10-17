Роджерс: "Мэддисон понимает, что совершил ошибку"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уверен, что его полузащитник Джеймс Мэддисон извлек урок после истории с казино.

Перед матчами сборной Англии против Чехии и Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 Мэддисон приболел и был отправлен домой лечиться.



Однако в тот самый вечер, когда англичане играли в Праге, Джеймс был замечен в казино за столом для покера. Роджерс не видит в этом большой проблемы, но в то же время уверен, что 22-летний Мэддисон осознает свою ошибку.



"Парень уехал в национальную команду и там заболел. Он хотел остаться, чтобы, возможно, быть готовым ко второму матчу, но медики сборной Англии были против, и их можно понять — он подхватил грипп, и они не хотели, чтобы болезнь распространилась на его партнеров по команде".



"Они решили, что для него будет лучше покинуть лагерь, поэтому он уехал. Уже вернувшись в клуб, он получил кое-какие таблетки и теперь чувствует себя лучше".



"Матч в пятницу вечером он смотрел у себя дома, а в перерыве решил прогуляться. Вероятно, он принимал решения и лучше в своей жизни, но он отправился в казино сам по себе, чтобы посидеть и посмотреть второй тайм за столом для покера".



"Все эти предположения, что он намеренно покинул лагерь сборной Англии, чтобы затем отправиться в казино, совершенно не соответствуют действительности".



"Однако это помогло ему шире раскрыть глаза. Оглядываясь назад, он понимает, что совершил ошибку", — цитирует Роджерса BBC.