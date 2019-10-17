Гаскойн оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Пол Гаскойн Легенда английского футбола Пол Гаскойн был оправдан по делу о сексуальных домогательствах.

В августе прошлого года Гаскойн угодил в неприятную историю, поцеловав в губы женщину, которая вместе с ним садилась на поезд в Йорке.

Поступок Пола, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, был квалифицирован как сексуальное домогательство. Над экс-полузащитником "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" нависла угроза тюрьмы.

Представ перед судом, 52-летний Гаскойн отказался признать свою вину. Пол объяснил, что у него не было никакого злого умысла, и он просто клюнул губами" женщину, чтобы "придать ей уверенности" после того, как ее оскорбил другой пассажир мужского пола из-за лишнего веса.

Судья Питер Армстронг поверил в отсутствие сексуальной подоплеки, сообщает BBC. Однако процесс продолжается — действия Пола могут быть переквалифицированы по менее тяжелой статье (попытка причинения телесных повреждений).


Метки Гаскойн

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 16:00

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  1. danilych89 17.10.2019 17:10 # danilych89
    действия Пола могут быть переквалифицированы по менее тяжелой статье (попытка причинения телесных повреждений).

    Источник: http://fapl.ru/posts/74083/

    причинение телесных повреждений губами?? сразу вспоминается старая подростковая шутка - "задуши мой х"й губами".

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  2. dexter 17.10.2019 16:46 # dexter
    Боже 6лядь... Попытка причинения телесных повреждений через поцелуй, совсем пизданулись бриташки.

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  3. bes-ter 17.10.2019 16:13 # bes-ter
    Клюнул губами?

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