Гаскойн оправдан по делу о сексуальных домогательствах
Легенда английского футбола Пол Гаскойн был оправдан по делу о сексуальных домогательствах.
В августе прошлого года Гаскойн угодил в неприятную историю, поцеловав в губы женщину, которая вместе с ним садилась на поезд в Йорке.
Поступок Пола, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, был квалифицирован как сексуальное домогательство. Над экс-полузащитником "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" нависла угроза тюрьмы.
Представ перед судом, 52-летний Гаскойн отказался признать свою вину. Пол объяснил, что у него не было никакого злого умысла, и он просто клюнул губами" женщину, чтобы "придать ей уверенности" после того, как ее оскорбил другой пассажир мужского пола из-за лишнего веса.
Судья Питер Армстронг поверил в отсутствие сексуальной подоплеки, сообщает BBC. Однако процесс продолжается — действия Пола могут быть переквалифицированы по менее тяжелой статье (попытка причинения телесных повреждений).
17.10.2019 16:00
Просмотров: 655
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
действия Пола могут быть переквалифицированы по менее тяжелой статье (попытка причинения телесных повреждений).
Источник: http://fapl.ru/posts/74083/
причинение телесных повреждений губами?? сразу вспоминается старая подростковая шутка - "задуши мой х"й губами".
(ответить)
Боже 6лядь... Попытка причинения телесных повреждений через поцелуй, совсем пизданулись бриташки.
(ответить)
Клюнул губами?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий