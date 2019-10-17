Гаскойн оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Легенда английского футбола Пол Гаскойн был оправдан по делу о сексуальных домогательствах.

В августе прошлого года Гаскойн угодил в неприятную историю, поцеловав в губы женщину, которая вместе с ним садилась на поезд в Йорке.



Поступок Пола, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, был квалифицирован как сексуальное домогательство. Над экс-полузащитником "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" нависла угроза тюрьмы.



Представ перед судом, 52-летний Гаскойн отказался признать свою вину. Пол объяснил, что у него не было никакого злого умысла, и он просто клюнул губами" женщину, чтобы "придать ей уверенности" после того, как ее оскорбил другой пассажир мужского пола из-за лишнего веса.



Судья Питер Армстронг поверил в отсутствие сексуальной подоплеки, сообщает BBC. Однако процесс продолжается — действия Пола могут быть переквалифицированы по менее тяжелой статье (попытка причинения телесных повреждений).