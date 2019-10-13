Олдридж: "Гвардиола потратит до 100 млн. фунтов на центрального защитника"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж ожидает, что в январе главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потратит до 100 миллионов фунтов на покупку центрального нападающего.

На старте нового сезона "горожане" испытывают колоссальные проблемы в центре обороны, из-за чего отпустили "Ливерпуль" уже на восемь очков в Премьер-Лиге.



И хотя ранее Гвардиола говорил, что не планирует покупать в январе, Олдридж ожидает, что "Сити" все-таки потратится на защитника топ-уровня посреди сезона.



"От сезона позади только восемь туров, и было бы нелепо говорить, что исход чемпионской гонки уже ясен, однако мы не можем отрицать наличие уязвимых мест у "Манчестер Сити", чего не было в прошлом сезоне".



"Их домашнее поражение 0:2 от "Вулверхэмптона", которому предшествовал проигрыш в гостях у "Норвича", показало, что у "Сити" есть трещины, которые соперники используют. Они снова обнаружили хрупкость своей обороны".



"Скоро должен вернуться Джон Стоунс, но я не представляю себе, что он решит те оборонительные проблемы, которые вытекают из-за непригодности Николаса Отаменди к игре на этом уровне в отсутствие ушедшего Венсана Компани и травмированного Эмерика Лапорта".



"Пеп Гвардиола говорил, что не будет тратить в январе никаких денег, но я всецело ожидаю, что он потратит до 100 миллионов фунтов на центрального защитника сразу, как только сможет, потому что о знает, что эта оборона недостаточно хороша для победы в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов", — сообщил Олдридж Irish Independent.