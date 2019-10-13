Олдридж: "Гвардиола потратит до 100 млн. фунтов на центрального защитника"

Хосеп Гвардиола Экс-нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж ожидает, что в январе главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потратит до 100 миллионов фунтов на покупку центрального нападающего.

На старте нового сезона "горожане" испытывают колоссальные проблемы в центре обороны, из-за чего отпустили "Ливерпуль" уже на восемь очков в Премьер-Лиге.

И хотя ранее Гвардиола говорил, что не планирует покупать в январе, Олдридж ожидает, что "Сити" все-таки потратится на защитника топ-уровня посреди сезона.

"От сезона позади только восемь туров, и было бы нелепо говорить, что исход чемпионской гонки уже ясен, однако мы не можем отрицать наличие уязвимых мест у "Манчестер Сити", чего не было в прошлом сезоне".

"Их домашнее поражение 0:2 от "Вулверхэмптона", которому предшествовал проигрыш в гостях у "Норвича", показало, что у "Сити" есть трещины, которые соперники используют. Они снова обнаружили хрупкость своей обороны".

"Скоро должен вернуться Джон Стоунс, но я не представляю себе, что он решит те оборонительные проблемы, которые вытекают из-за непригодности Николаса Отаменди к игре на этом уровне в отсутствие ушедшего Венсана Компани и травмированного Эмерика Лапорта".

"Пеп Гвардиола говорил, что не будет тратить в январе никаких денег, но я всецело ожидаю, что он потратит до 100 миллионов фунтов на центрального защитника сразу, как только сможет, потому что о знает, что эта оборона недостаточно хороша для победы в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов", — сообщил Олдридж Irish Independent.


Метки Манчестер Сити, Олдридж

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 07:00

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  1. klementino 13.10.2019 08:12 # klementino
    Лысый шарлатан

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  2. nejnyi 13.10.2019 08:06 # nejnyi
    Гвардиола потратит до 100 млн. фунтов на центрального защитника

    Источник: http://fapl.ru/posts/73996/

    Хосеп Гвардиола потратит до 100 миллионов фунтов на покупку центрального нападающего.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73996/

    (ответить)

  3. chelsiukpro 13.10.2019 07:47 # chelsiukpro
    А в итоге не АПЛ ни Лч небудет...

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  4. liverpool1892est 13.10.2019 07:18 # liverpool1892est
    Ловрена? Н-на-до?

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  5. chebrec 13.10.2019 07:06 # chebrec
    Да не проблема это деньги жи есть

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