"Арсеналу" не грозит уход Лакасетта

Нападающий Александр Лакасетт не собирается уходить из "Арсенала", а в его контракте нет пункта о фиксированной стоимости выкупа его трансфера.

На текущей неделе российский агент Дмитрий Чельцов заявил, что минувшим летом представители Лакасетта предлагали услуги своего клиента "Зениту", но клуб из Санкт-Петербурга не решился заплатить 61 миллион фунтов — эта сумма якобы является отступными по контракту Александра с "Арсеналом".



"Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта ответил: "Ты смеешься? У него выкуп 68 миллионов", — пересказывает Дмитрий. — Согласен это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50-55 договорились бы. Зарплата у него 15 млн. грязными. Минус налоги, получается 7-8 млн.



"Через несколько дней после отказа, "Зенит" купил Малкома за 50 млн. с зарплатой 7-8 миллионов евро в год. Плюс/минус как могло быть у Лакасетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Лакасетт — легенда "Лиона" и игрок основы "Арсенала", а не запасной в "Барселоне", который сидел под Месси", — сообщил Чельцов изданию "Бизнес Online".



Также Чельцов утверждал, что 28-летний игрок сборной Франции, не имеющий твердого места в стартовом составе "канониров" из-за конкуренции со стороны Пьер-Эмерика Обамеянга, по-прежнему открыт к смене клуба.



Однако Daily Star опровергает эту информацию. Лакасетт счастлив в "Арсенале", а в его контракте нет пункта об отступных.



В последние недели Лакасетт действительно не играл, но это обусловлено исключительно травмой лодыжки, до которой он успел дважды отличиться в трех матчах. Александр много забивал и в прошлом сезоне и по-прежнему является очень важным игроком для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.