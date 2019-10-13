Видич назвал четырех нападающих, против которых ему было сложнее всего

Неманья Видич Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич назвал четырех нападающих, против которых ему было сложнее всего защищаться в период выступлений в Премьер-Лиге.

В период с 2006 по 2014 год Видич выиграл пять чемпионских титулов с "Юнайтед" и заслужил репутацию одного из лучших защитников в эру Премьер-Лиги. Однако были нападающие, сдержать которых Неманье было чрезвычайно сложно — вроде Питера Крауча, тогда выступавшего за "Ливерпуль".

"Мой первый опыт такого рода связан с Питером Краучем. Прежде я никогда не видел двухметрового игрока. Он выступал за "Ливерпуль", и мы играли кубковый матч против них на "Энфилде". Я думал про себя: "Вау, и что я смогу поделать с этим парнем сегодня?"

"Затем я увидел Беллами близ него. Он не так здорово владеет мячом, но он очень, очень быстр. Он врывался в свободное пространство, а Крауч боролся в воздухе. Я никогда не видел, чтобы в футбол играли таким образом".

"Я никогда не противостоял 9-му номеру и резкому, быстрому игроку близ него. Я знал, как справиться с ними по отдельности, но не когда они вместе. Моим партнером тогда был Уэс Браун, и то был тяжелый и длинный матч. Мы уступили 1:0", — сообщил Видич The Athletic.

В качестве трех других нападающих, с которыми ему было сложнее всего, Видич назвал Дидье Дрогба, Серхио Агуэро и Луиса Суареса, неожиданно не включив в свой список Фернандо Торреса, заставившего его пережить немало неприятных моментов.


Метки Видич, Крауч, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1123

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  1. mancunia-planet 13.10.2019 00:37 # mancunia-planet
    Накурился, админ?

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  2. francois 13.10.2019 00:19 # francois
    Матич, лол.

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  3. beatles-red 13.10.2019 00:12 # beatles-red
    Все напы лфк унижали его

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  4. forester 13.10.2019 00:10 # forester
    Пиздец он горит с Торреса конешно)))))

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