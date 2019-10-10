Гвардиола не продаст Фодена и за 500 миллионов евро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не продал бы полузащитника Фила Фодена и за 500 миллионов евро (450 млн. фунтов).

В апреле Гвардиола говорил, что Фоден станет важным игроком для "Сити" на следующее десятилетие, но подкрепить свои слова делом ему пока не удается — недавно каталонский тренер даже был вынужден извиняться перед Филом за то, что талантливый воспитанник "горожан" почти не играет в этом сезоне.



Тем не менее, Гвардиола по-прежнему придерживается очень высокого мнения о 19-летнем Фодене, в котором он видит преемника для Давида Сильвы, покидающего клуб по окончании сезона.



"Мы дали Фодену новый контракт не случайно. Он единственный игрок, который не может быть продан ни при каких обстоятельствах. Единственный. Даже за 500 миллионов евро".



"Фил никуда не уйдет. Фил — это "Сити". Мы не будем покупать никого другого на эту позицию. Когда Давид Сильва уйдет, мы точно будем знать, кто станет нашим следующим волшебником".



"Он вырос вместе с нами. Он один из нас, и он будет великолепным игроком — одним из лучших в Премьер-Лиге", — сообщил Гвардиола The Sun.