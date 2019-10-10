"Челси" оценил Батшуайи в 22 миллиона фунтов

Мичи Батшуайи "Челси" назначил цену в 22 миллиона фунтов за нападающего Мичи Батшуайи в преддверии зимнего трансферного окна.

В этом сезоне основным нападающим "синих" закрепился Тэмми Абрахэм, забив восемь голов в восьми матчах Премьер-Лиги. Батшуайи и Оливье Жиру приходится довольствоваться выходами на замену и игрой во второстепенных турнирах.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мичи отметился пятью появлениями со скамейки, каждый раз выходя на 77-й минуте матча или позже. Как утверждает Daily Express, "Челси" не будет мешать 26-летнему бельгийцу, если тот пожелает отправиться в другой клуб в январе.

Ожидается, что интерес к Батшуайи возобновит "Кристал Пэлас", где Мичи провел вторую половину прошлого сезона и забил шесть голов при 11 появлениях в старте.

К продаже Батшуайи "синих" подталкивает и тот факт, что в январе у Мичи останется только 18 месяцев по контракту, который игрок заключил в 2016 году, переходя из "Марселя" за 32 млн. фунтов.


Метки Батшуайи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 00:05

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  1. gunars 10.10.2019 00:51 # gunars
    гпенсы как всегда лоханулись

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  2. dexter 10.10.2019 00:25 # dexter
    Пенсов как обычно развели.

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