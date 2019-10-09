Киркланд: "Титул Премьер-Лиги направляется на "Энфилд"
Бывший голкипер "Ливерпуля" Крис Киркланд выразил уверенность, что команда Юргена Клоппа выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
После неожиданного домашнего поражения "Манчестер Сити" от "Вулверхэмптона" со счетом 2:0 "Ливерпуль" оторвался от своего главного конкурента в борьбе за титул уже на восемь очков.
Киркланд считает, что "красные" уже не упустят лидерство, особенно если смогут одолеть "горожан" в очном матче.
"Направляется ли титул Премьер-Лиги на "Энфилд"? Да, я искренне так думаю".
"В прошлом году нам так не повезло. Люди говорят, что ты должен быть опустошен, когда упускаешь титул из-за одного очка, но я бы предпочел уступить одно очко "Сити", чем 15 или 16".
"Думаю, у "Сити" есть проблемы в обороне. Эмерик Лапорт — это огромная потеря, как и уход Венсана Компани. Думаю, они уязвимы в обороне".
"Если нам удастся отобрать у них очки в очком матче, отрыв от них может стать двузначным. Вы можете себе представить, что мы проиграем четыре или пять матчей в этом сезоне? Нет, учитывая нашу игру", — цитирует Киркланда Sky Sports.
09.10.2019 20:00
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Последние комментарии:
Ой размечтались
Спад произойдёт тогда когда у всех будет подъем
И вообще апл выиграем мы !!!
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Бляяя ещё весь сезон в впереди 30 туров! Осень, зима, весна - в этот период всё может произойти! Накуя каркать раньше времени каркать!
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Титул и Энфилд? Он перекурил
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еще бы какой-нить слоупок высказался по поводу чашки.
ждём следующего.
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Ловрен нацелен на титул и сезон без поражений
http://fapl.ru/posts/67830/
02.01.2019
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Эх, сглазил((
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