Киркланд: "Титул Премьер-Лиги направляется на "Энфилд"

Бывший голкипер "Ливерпуля" Крис Киркланд выразил уверенность, что команда Юргена Клоппа выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

После неожиданного домашнего поражения "Манчестер Сити" от "Вулверхэмптона" со счетом 2:0 "Ливерпуль" оторвался от своего главного конкурента в борьбе за титул уже на восемь очков.



Киркланд считает, что "красные" уже не упустят лидерство, особенно если смогут одолеть "горожан" в очном матче.



"Направляется ли титул Премьер-Лиги на "Энфилд"? Да, я искренне так думаю".



"В прошлом году нам так не повезло. Люди говорят, что ты должен быть опустошен, когда упускаешь титул из-за одного очка, но я бы предпочел уступить одно очко "Сити", чем 15 или 16".



"Думаю, у "Сити" есть проблемы в обороне. Эмерик Лапорт — это огромная потеря, как и уход Венсана Компани. Думаю, они уязвимы в обороне".



"Если нам удастся отобрать у них очки в очком матче, отрыв от них может стать двузначным. Вы можете себе представить, что мы проиграем четыре или пять матчей в этом сезоне? Нет, учитывая нашу игру", — цитирует Киркланда Sky Sports.