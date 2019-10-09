Киркланд: "Титул Премьер-Лиги направляется на "Энфилд"

Ежи Дудек и Крис Киркланд Бывший голкипер "Ливерпуля" Крис Киркланд выразил уверенность, что команда Юргена Клоппа выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

После неожиданного домашнего поражения "Манчестер Сити" от "Вулверхэмптона" со счетом 2:0 "Ливерпуль" оторвался от своего главного конкурента в борьбе за титул уже на восемь очков.

Киркланд считает, что "красные" уже не упустят лидерство, особенно если смогут одолеть "горожан" в очном матче.

"Направляется ли титул Премьер-Лиги на "Энфилд"? Да, я искренне так думаю".

"В прошлом году нам так не повезло. Люди говорят, что ты должен быть опустошен, когда упускаешь титул из-за одного очка, но я бы предпочел уступить одно очко "Сити", чем 15 или 16".

"Думаю, у "Сити" есть проблемы в обороне. Эмерик Лапорт — это огромная потеря, как и уход Венсана Компани. Думаю, они уязвимы в обороне".

"Если нам удастся отобрать у них очки в очком матче, отрыв от них может стать двузначным. Вы можете себе представить, что мы проиграем четыре или пять матчей в этом сезоне? Нет, учитывая нашу игру", — цитирует Киркланда Sky Sports.


Метки Киркланд, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 668

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 09.10.2019 21:13 # theo-zm
    Ой размечтались
    Спад произойдёт тогда когда у всех будет подъем
    И вообще апл выиграем мы !!!

    (ответить)

  2. chelsiukpro 09.10.2019 20:34 # chelsiukpro
    Бляяя ещё весь сезон в впереди 30 туров! Осень, зима, весна - в этот период всё может произойти! Накуя каркать раньше времени каркать!

    (ответить)

  3. mancunia-planet 09.10.2019 20:20 # mancunia-planet
    Титул и Энфилд? Он перекурил

    (ответить)

  4. manutd-20champ 09.10.2019 20:17 # manutd-20champ
    еще бы какой-нить слоупок высказался по поводу чашки.
    ждём следующего.

    (ответить)

  5. superglor 09.10.2019 20:16 # superglor
    Ловрен нацелен на титул и сезон без поражений
    http://fapl.ru/posts/67830/
    02.01.2019

    (ответить)

  6. gunars 09.10.2019 20:08 # gunars
    Эх, сглазил((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: