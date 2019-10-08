Гюндоган опасается, что отставание от "Ливерпуля" только увеличится

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган опасается, что отставание его команды от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге только увеличится.

На старте нового сезона "горожане" выглядят слегка насытившимися после двух титулов подряд, а также не производят впечатление неуязвимой команды из-за известных кадровых проблем в линии обороны.

За восемь первых туров "Сити" отстал от вершины таблицы уже на восемь очков. При это "Ливерпуль" до сих пор не совершил ни одной потери, и это беспокоит Гюндогана.

"Непросто мириться с такими результатами и при этом видеть, как твой главный конкурент постоянно побеждает".

"Мы потеряли слишком много очков для столь ранней стадии сезона, и это не подлежит сомнению. Если так все и останется, то в следующие несколько недель дистанция только увеличится, поэтому нам нужно побеждать".

"Это все еще довольно ранняя стадия сезона, и предстоит разыграть много очков, но если мы хотим говорить о титуле, мы должны надеяться, что "Ливерпуль" будет терять очки".

"Мы не можем быть счастливы, и, естественно, мы не счастливы. Это факт. Но мы не можем ничего поделать, кроме как лучше провести следующий матч".

"Мы знаем, что мы должны играть гораздо лучше. Мы поздно спохватились, но нужно действовать по ситуации. Эта ситуация показывает, что у нас все еще есть слабые точки, и мы должны как можно скорее это исправить", — цитирует Гюндогана Daily Mirror.


Метки Гюндоган, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2019 09:05

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  1. liverpool1892est 08.10.2019 10:20 # liverpool1892est
    38 тур +30 очков будет

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  2. easports 08.10.2019 09:34 # easports
    90 очков еще не разыграны. в матче Пуль - Лестер было видно что уровень игры упал у хозяев. все норм. все еще впереди.

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  3. brown-ale 08.10.2019 09:24 # brown-ale
    Запахло жареным и сразу труханул. Типичный турок, как Озил.

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  4. alexminck 08.10.2019 09:16 # alexminck
    Если в личной встрече Ливерпуль выиграет то сезон наш. Ждемс

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