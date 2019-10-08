Гюндоган опасается, что отставание от "Ливерпуля" только увеличится

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган опасается, что отставание его команды от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге только увеличится.

На старте нового сезона "горожане" выглядят слегка насытившимися после двух титулов подряд, а также не производят впечатление неуязвимой команды из-за известных кадровых проблем в линии обороны.



За восемь первых туров "Сити" отстал от вершины таблицы уже на восемь очков. При это "Ливерпуль" до сих пор не совершил ни одной потери, и это беспокоит Гюндогана.



"Непросто мириться с такими результатами и при этом видеть, как твой главный конкурент постоянно побеждает".



"Мы потеряли слишком много очков для столь ранней стадии сезона, и это не подлежит сомнению. Если так все и останется, то в следующие несколько недель дистанция только увеличится, поэтому нам нужно побеждать".



"Это все еще довольно ранняя стадия сезона, и предстоит разыграть много очков, но если мы хотим говорить о титуле, мы должны надеяться, что "Ливерпуль" будет терять очки".



"Мы не можем быть счастливы, и, естественно, мы не счастливы. Это факт. Но мы не можем ничего поделать, кроме как лучше провести следующий матч".



"Мы знаем, что мы должны играть гораздо лучше. Мы поздно спохватились, но нужно действовать по ситуации. Эта ситуация показывает, что у нас все еще есть слабые точки, и мы должны как можно скорее это исправить", — цитирует Гюндогана Daily Mirror.