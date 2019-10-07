Ширер объяснил, почему Рэшфорд играет так плохо

Экс-бомбардир сборной Англии Алан Ширер считает, что невыразительная игра нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда вызвана плохой работой тренерского штаба и отсутствием должной поддержки со стороны партнеров по команде.

Воскресное поражение 1:0 от "Ньюкасла" стало очередным матчем, о котором Рэшфорду, наверняка, хочется забыть. Маркус по-прежнему не оправдывает те ожидания, которые на него возлагали, когда Ромелу Лукаку и Алексис Санчес уходили из "Юнайтед", однако Ширер знает, в чем дело.



"Я симпатизирую ему, потому что сейчас у "Юнайтед" худшая команда на моей памяти. Будучи нападающим, ты испытываешь большое разочарование из-за недостатка мастерства у партнеров и недостатка мячей, которые направляются в штрафную".



"Пару недель назад я анализировал его игру против "Вест Хэма", и сейчас все то же самое — в его игре нет движения. Мне интересно, кто-нибудь пытался дать ему какие-нибудь советы, потому что ничего не изменилось".



"Он не двигается в штрафной площади, и это значительно упрощает жизнь защитникам, однако он молод и все еще учится. Должно быть, он очень разочарован, потому что в данный момент его команда ужасна", — сообщил Ширер в эфире BBC.