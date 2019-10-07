Жена Роджерса помогла соблазнить Милнера на переход в "Ливерпуль"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что его жена Шарлотта помогла уговорить полузащитника Джеймса Милнера на переход в "Ливерпуль" в 2015 году.

В свои 33 года Милнер остается ключевым игроком для "Ливерпуля", в минувшую субботу обеспечив "красным" победу 2:1 над "Лестером" с помощью четко исполненного пенальти.



Трансфер Милнера стал большой удачей для мерсисайдского клуба, особенно если вспомнить, что четыре года назад Джеймс перешел из "Манчестер Сити" свободным агентом. Роджерсу даже пришлось подключить свою супругу, чтобы заманить игрока на "Энфилд".



"В то время мы чувствовали, что нам нужно добавить опыта. Джеймс стоял перед важным выбором".



"Помню, однажды вечером мы с Шарлоттой, моей женой, отправились к нему домой, чтобы попытаться уговорить его на переход".



"Шарлотта приступила к выполнению своей задачи, уговаривая его жену и рассказывая ей, какой замечательный клуб "Ливерпуль" и какое здесь невероятное место. А я занялся Джеймсом".



"Это было очень, очень интересно, потому что он хотел перейти в "Ливерпуль". Он выигрывал Премьер-Лигу, он выигрывал кубки. Все его амбиции были связаны с победой в Лиге Чемпионов, и он чувствовал, что в "Ливерпуле" его шансы достичь этого будут выше, учитывая стиль работы клуба и его историю".



"Этот трансфер был обречен на успех. И хотя мы только коротко поработали вместе, это приобретение всегда должно было стать успешным".



"Он был великолепен. В дальнейшем вы сами убедились насчет этого. Он поиграл слева в обороне, он поиграл в полузащите. Он профессионал топ-уровня, и он абсолютно великолепен в этом клубе", — цитирует Роджерса Daily Star.