Жена Роджерса помогла соблазнить Милнера на переход в "Ливерпуль"

Брендан Роджерс с женой Наставник "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что его жена Шарлотта помогла уговорить полузащитника Джеймса Милнера на переход в "Ливерпуль" в 2015 году.

В свои 33 года Милнер остается ключевым игроком для "Ливерпуля", в минувшую субботу обеспечив "красным" победу 2:1 над "Лестером" с помощью четко исполненного пенальти.

Трансфер Милнера стал большой удачей для мерсисайдского клуба, особенно если вспомнить, что четыре года назад Джеймс перешел из "Манчестер Сити" свободным агентом. Роджерсу даже пришлось подключить свою супругу, чтобы заманить игрока на "Энфилд".

"В то время мы чувствовали, что нам нужно добавить опыта. Джеймс стоял перед важным выбором".

"Помню, однажды вечером мы с Шарлоттой, моей женой, отправились к нему домой, чтобы попытаться уговорить его на переход".

"Шарлотта приступила к выполнению своей задачи, уговаривая его жену и рассказывая ей, какой замечательный клуб "Ливерпуль" и какое здесь невероятное место. А я занялся Джеймсом".

"Это было очень, очень интересно, потому что он хотел перейти в "Ливерпуль". Он выигрывал Премьер-Лигу, он выигрывал кубки. Все его амбиции были связаны с победой в Лиге Чемпионов, и он чувствовал, что в "Ливерпуле" его шансы достичь этого будут выше, учитывая стиль работы клуба и его историю".

"Этот трансфер был обречен на успех. И хотя мы только коротко поработали вместе, это приобретение всегда должно было стать успешным".

"Он был великолепен. В дальнейшем вы сами убедились насчет этого. Он поиграл слева в обороне, он поиграл в полузащите. Он профессионал топ-уровня, и он абсолютно великолепен в этом клубе", — цитирует Роджерса Daily Star.


Метки Ливерпуль, Милнер, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2591

Все комментарии к этой новости

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  1. liver-red-son 07.10.2019 15:40 # liver-red-son
    В то время мы чувствовали, что нам нужно добавить опыта. Джеймс стоял перед важным выбором".

    Источник: http://fapl.ru/posts/73885/

    Свингерством попахивает))

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  2. lovrentiy 07.10.2019 15:35 # lovrentiy
    Все его амбиции были связаны с победой в Лиге Чемпионов, и он чувствовал, что в "Ливерпуле" его шансы достичь этого будут выше, учитывая стиль работы клуба и его историю".

    Источник: http://fapl.ru/posts/73885/
    Это говорит о том, что он уже предвидел, что кубок ЛЧ в МС ему не светит. Правильный выбор Джеймс!

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  3. largo-winch 07.10.2019 15:16 # largo-winch
    помогла соблазнить Милнера
    приступила к выполнению своей задачи, уговаривая его жену

    у редактора Милли и его жена это одно и то же лицо.
    Что ж Милли, вот такой вот ты крутой, однако)

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  4. fc-oil 07.10.2019 15:08 # fc-oil
    Ну скавзеры они такие

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  5. alexomck 07.10.2019 14:24 # alexomck
    Шарлотта приступила к выполнению своей задачи, уговаривая его жену и рассказывая ей, какой замечательный клуб "Ливерпуль" и какое здесь невероятное место. А я занялся Джеймсом

    Источник: http://fapl.ru/posts/73885/?c=1

    ясно.

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  6. mancunia-planet 07.10.2019 14:20 # mancunia-planet
    Страшные бриты сука, особенно женщины, к сожалению большинство уродины кривые

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  7. novocaine 07.10.2019 14:19 # novocaine
    Куколджерс

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  8. brown-ale 07.10.2019 14:14 # brown-ale
    Есть видео соблазнения?

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  9. liverrard62 07.10.2019 14:12 # liverrard62
    Может бывшая жена ?

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  10. mufc1994 07.10.2019 14:12 # mufc1994
    Свингеры - педерасты, хехе

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  11. caxar 07.10.2019 14:11 # caxar
    Заголовки на грани. Заигрывается коконир

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  12. chebrec 07.10.2019 14:06 # chebrec
    По подробнее пожалуйста

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  13. mrjingles 07.10.2019 14:01 # mrjingles
    Всё правда, жене спасибо что обработала

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