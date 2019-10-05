Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Клоппом и Гвардиолой"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз призвал фанатов проявить терпение к Оле Гуннару Сульшеру, заявив, что норвежскому тренеру не повезло работать в одну эру с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

В двух последних матчах — против "Арсенала" в Премьер-Лиге и против АЗ в Лиге Европы — "красные дьяволы" демонстрировали футбол просто удручающего качества.



Болельщики "Юнайтед" с завистью поглядывают на успехи "Ливерпуля" с "Манчестер Сити", что лишь усиливает их тоску. Однако Гиггз считает, что Сульшер заслуживает времени.



"В данный момент это тяжелая работа. За последние четыре-пять лет "Манчестер Юнайтед" накопил ворох игроков от сэра Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса, Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо".



"Оле пытается сделать "Манчестер Юнайтед" снова таким, как он и должен быть, он доверяет молодым и голодным игрокам — вроде Дэна Джеймса, Аарона Ван-Биссаки и Харри Магуайра".



"Но ему не повезло, что он работает в ту же эру, что и Юрген Клопп с Пепом Гвардиолой".



"Клопп трудится в "Ливерпуле" уже четвертый год. Пеп тоже уже освоился в "Манчестер Сити". Маурисио Почеттино провел в "Тоттенхэме" шесть лет".



"Оле тоже нужно дать время. Требуется время, чтобы придать облик твоей команде и заставить ее играть так, как ты хочешь. Всегда ли тренеры получают это время в наши дни и нашу эпоху — это уже другой вопрос", — цитирует Гиггзу Daily Mail.