Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Клоппом и Гвардиолой"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз призвал фанатов проявить терпение к Оле Гуннару Сульшеру, заявив, что норвежскому тренеру не повезло работать в одну эру с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.
В двух последних матчах — против "Арсенала" в Премьер-Лиге и против АЗ в Лиге Европы — "красные дьяволы" демонстрировали футбол просто удручающего качества.
Болельщики "Юнайтед" с завистью поглядывают на успехи "Ливерпуля" с "Манчестер Сити", что лишь усиливает их тоску. Однако Гиггз считает, что Сульшер заслуживает времени.
"В данный момент это тяжелая работа. За последние четыре-пять лет "Манчестер Юнайтед" накопил ворох игроков от сэра Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса, Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо".
"Оле пытается сделать "Манчестер Юнайтед" снова таким, как он и должен быть, он доверяет молодым и голодным игрокам — вроде Дэна Джеймса, Аарона Ван-Биссаки и Харри Магуайра".
"Но ему не повезло, что он работает в ту же эру, что и Юрген Клопп с Пепом Гвардиолой".
"Клопп трудится в "Ливерпуле" уже четвертый год. Пеп тоже уже освоился в "Манчестер Сити". Маурисио Почеттино провел в "Тоттенхэме" шесть лет".
"Оле тоже нужно дать время. Требуется время, чтобы придать облик твоей команде и заставить ее играть так, как ты хочешь. Всегда ли тренеры получают это время в наши дни и нашу эпоху — это уже другой вопрос", — цитирует Гиггзу Daily Mail.
05.10.2019 00:05
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Ну, такое.. МЮ если не поправит игру, то и за выживание можно начать бороться. Но можно успокоить фанов МЮ тем, что такой успешный бизнес-проект не утопят в чемпионшип. Судьи будут тащить даже с вар.
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Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Гиггзом и Гиггзом"
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Походу Миху ебут в жеппу, когда он пишет заголовки
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Клоппом и Гиггзом"
Источник: http://fapl.ru/posts/73830/
Ну и топарик этот михажло!
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Скромность гиггза зашкаливает
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Ну там как бы еще 7 команд выше МЮ в таблице, что уж тут, перечисляйте всех
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