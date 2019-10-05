Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Клоппом и Гвардиолой"

Оле Гуннар Сульшер Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз призвал фанатов проявить терпение к Оле Гуннару Сульшеру, заявив, что норвежскому тренеру не повезло работать в одну эру с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

В двух последних матчах — против "Арсенала" в Премьер-Лиге и против АЗ в Лиге Европы — "красные дьяволы" демонстрировали футбол просто удручающего качества.

Болельщики "Юнайтед" с завистью поглядывают на успехи "Ливерпуля" с "Манчестер Сити", что лишь усиливает их тоску. Однако Гиггз считает, что Сульшер заслуживает времени.

"В данный момент это тяжелая работа. За последние четыре-пять лет "Манчестер Юнайтед" накопил ворох игроков от сэра Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса, Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо".

"Оле пытается сделать "Манчестер Юнайтед" снова таким, как он и должен быть, он доверяет молодым и голодным игрокам — вроде Дэна Джеймса, Аарона Ван-Биссаки и Харри Магуайра".

"Но ему не повезло, что он работает в ту же эру, что и Юрген Клопп с Пепом Гвардиолой".

"Клопп трудится в "Ливерпуле" уже четвертый год. Пеп тоже уже освоился в "Манчестер Сити". Маурисио Почеттино провел в "Тоттенхэме" шесть лет".

"Оле тоже нужно дать время. Требуется время, чтобы придать облик твоей команде и заставить ее играть так, как ты хочешь. Всегда ли тренеры получают это время в наши дни и нашу эпоху — это уже другой вопрос", — цитирует Гиггзу Daily Mail.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. benefactor 05.10.2019 00:41 # benefactor
    Ну, такое.. МЮ если не поправит игру, то и за выживание можно начать бороться. Но можно успокоить фанов МЮ тем, что такой успешный бизнес-проект не утопят в чемпионшип. Судьи будут тащить даже с вар.

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  2. ganinilyha 05.10.2019 00:32 # ganinilyha
    Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Гиггзом и Гиггзом"

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  3. mikkiynwa 05.10.2019 00:25 # mikkiynwa
    Походу Миху ебут в жеппу, когда он пишет заголовки

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  4. electric 05.10.2019 00:20 # electric
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Гиггз: "Сульшеру не повезло работать в одну эру с Клоппом и Гиггзом"

    Источник: http://fapl.ru/posts/73830/

    Ну и топарик этот михажло!

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  5. forester 05.10.2019 00:13 # forester
    Скромность гиггза зашкаливает

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  6. bes-ter 05.10.2019 00:08 # bes-ter
    Ну там как бы еще 7 команд выше МЮ в таблице, что уж тут, перечисляйте всех

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