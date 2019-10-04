Клопп: "Лестер" может финишировать в топ-4"

Брендан Роджерс и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Лестер" достаточно хорош, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

После семи туров именно "Лестер" является главным преследователем "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", а в воскресенье как раз встречается с командой Клоппа на "Энфилде".

Кроме того, именно "лисы" были последней командой за пределами так называемой "большой шестерки", сумевшей квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Это случилось в сезоне 2015/16, когда "Лестер" сенсационно выиграл Премьер-Лигу.

Наконец, во главе "лис" находится Брендан Роджерс, который в свое время и уступил тренерский мостик "красных" Клоппу. Учитывая все эти факторы, Юрген отлично понимает, насколько силен его соперник.

"Способен ли "Лестер" финишировать в топ-4? Похоже на то, 100 процентов. Между ними и другими командами топ-6 нет разницы за исключением, может быть, имени".

"Вы можете видеть, что их игра строится от обороны. Их голкипер — из того чемпионского состава, и его уровень не подлежит сомнению".

"Их линия обороны выглядит действительно надежной на каждой позиции, их полузащита креативна и трудолюбива, в атаке они очень креативны и очень напористы. Так и нужно строить команду", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 18:00

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  1. alexomck 04.10.2019 18:29 # alexomck
    их полузащита креативна и трудолюбива, в атаке они очень креативны и очень напористы

    Источник: http://fapl.ru/posts/73824/

    масло масленное, оратор от Бога этот Клопп.

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  2. division 04.10.2019 18:22 # division
    Очень слабый тренер, специалист по фейлам

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  3. electric 04.10.2019 18:09 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    P.S. klopp top

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