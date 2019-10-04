Клопп: "Лестер" может финишировать в топ-4"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Лестер" достаточно хорош, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

После семи туров именно "Лестер" является главным преследователем "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", а в воскресенье как раз встречается с командой Клоппа на "Энфилде".



Кроме того, именно "лисы" были последней командой за пределами так называемой "большой шестерки", сумевшей квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Это случилось в сезоне 2015/16, когда "Лестер" сенсационно выиграл Премьер-Лигу.



Наконец, во главе "лис" находится Брендан Роджерс, который в свое время и уступил тренерский мостик "красных" Клоппу. Учитывая все эти факторы, Юрген отлично понимает, насколько силен его соперник.



"Способен ли "Лестер" финишировать в топ-4? Похоже на то, 100 процентов. Между ними и другими командами топ-6 нет разницы за исключением, может быть, имени".



"Вы можете видеть, что их игра строится от обороны. Их голкипер — из того чемпионского состава, и его уровень не подлежит сомнению".



"Их линия обороны выглядит действительно надежной на каждой позиции, их полузащита креативна и трудолюбива, в атаке они очень креативны и очень напористы. Так и нужно строить команду", — цитирует Клоппа Sky Sports.