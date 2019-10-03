Стерлинг уверен, что "Сити" движется к победе в Лиге Чемпионов

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг убежден, что его команда на правильном пути, чтобы выиграть Лигу Чемпионов.

Несмотря на свой колоссальный успех на внутренней арене в последние годы, в Европе "горожанам" похвастать нечем.

Тем не менее, "Сити" не сдается и новый розыгрыш Лиги Чемпионов начал с двух побед, захватив лидерство в Группе C. Рахим считает, что это может быть тот самый сезон.

"Мы знаем, какие команды нам противостоят в Европе, это соперники топ-уровня. Побеждать там никогда не бывает легко".

"Нам нужно продолжать в том же духе. Важнее всего — постараться выйти из этой группы. Если мы сделаем это, то наши шансы на победу будут выше, чем в предыдущем году".

Нам просто нужно продолжать двигаться по групповому этапу, не забегая вперед. Нам нужно сосредоточиться".

"Впереди сложные матчи, и мы должны продолжить это движение. На выходных нас ждет матч Премьер-Лиги, и нам нужно переключиться", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 12:15

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  1. reams 03.10.2019 12:24 # reams
    Тоже так думаю, сегодня мало кто может остановить Сито, вернее могут остановить даже не все, мало кто может остановить Сито

    (ответить)

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