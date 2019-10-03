Стерлинг уверен, что "Сити" движется к победе в Лиге Чемпионов
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг убежден, что его команда на правильном пути, чтобы выиграть Лигу Чемпионов.
Несмотря на свой колоссальный успех на внутренней арене в последние годы, в Европе "горожанам" похвастать нечем.
Тем не менее, "Сити" не сдается и новый розыгрыш Лиги Чемпионов начал с двух побед, захватив лидерство в Группе C. Рахим считает, что это может быть тот самый сезон.
"Мы знаем, какие команды нам противостоят в Европе, это соперники топ-уровня. Побеждать там никогда не бывает легко".
"Нам нужно продолжать в том же духе. Важнее всего — постараться выйти из этой группы. Если мы сделаем это, то наши шансы на победу будут выше, чем в предыдущем году".
Нам просто нужно продолжать двигаться по групповому этапу, не забегая вперед. Нам нужно сосредоточиться".
"Впереди сложные матчи, и мы должны продолжить это движение. На выходных нас ждет матч Премьер-Лиги, и нам нужно переключиться", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
03.10.2019 12:15
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тоже так думаю, сегодня мало кто может остановить Сито, вернее могут остановить даже не все, мало кто может остановить Сито
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий