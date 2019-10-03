Гвардиола может пострадать из-за того, что вступился за Силву

Хосеп Гвардиола Расистский скандал вокруг плеймейкера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы может задеть и Хосепа Гвардиолу — у FA появились вопросы к главному тренеру "горожан".

Ранее в среду Ассоциация предъявила обвинения Силве касательно его твита расистского характера насчет защитника "Сити" Бенжамена Менди.

Однако Sky Sports стало известно, что преследованию может быть подвергнут и Гвардиола, который, защищая Бернарду, сделал довольно неоднозначное высказывание.

Гвардиола заявил, что нарисованный персонаж кондитерской фабрики действительно похож на Менди и что с белыми людьми подобное происходит постоянно, не вызывая болезненной реакции в обществе.

Также FA отдельно изучит сообщение Силвы в инстаграме. Там Бернарду в шутку спросил одетого во все черное Менди, почему тот голый.


Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити, расизм, Силва

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1317

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Последние комментарии:




  1. tursa 03.10.2019 08:23 # tursa
    Ахахха ну про то что он голый это хорошо пошутил, бан по-любому

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  2. liverpool22 03.10.2019 08:22 # liverpool22
    Также FA отдельно изучит сообщение Силвы в инстаграме. Там Бернарду в шутку спросил одетого во все черное Менди, почему тот голый.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73790/

    Ахахаха) Силва то действительно с катушек съехал!

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  3. qwerd 03.10.2019 08:14 # qwerd
    Что за дегенератское общество? Что стало с страной завоевателей, имперцев, настоящих мужиков Англией, где они растеряли все это? Пернешь на улице - получи штраф за нарушение экологии. Посмотрел на бабу на улице - получай срок за домогательство. Не уступил место трансу - лови травлю за дискриминацию. Вырождение человечества. Вроде самое развитое общество в мире, а по делу это уже пошла деградация в обратную сторону. Лучше всего и всегда - это золотая середина. А Бернарду и вправду расист, хоть и скрытый, чего докопался, хоть и до своего друга? У кого что в голове, к тому и цепляяется все время. То есть у Силвы цвет Менди вызывает какие-то эмоции и врядли положительные

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  4. tigerpool 03.10.2019 08:05 # tigerpool
    Бля честно говоря заебали эти негры и типа защищающий их дегенераты. Белым людям похрен как-то на них, но эти конченные ублюдки любят поднимать шумиху.

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  5. mrsimph 03.10.2019 07:56 # mrsimph
    Что за времена пошли ублюдские. Самое смешное, что если бы такая история приключилась в любой другой команде, то было бы страшно представить, сколько вопиющей вони поднял бы сейчас Стерлинг.

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  6. chr1s8rown 03.10.2019 07:56 # chr1s8rown
    Очевидно ж расист . Как относился к туре

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  7. beautiful-lie 03.10.2019 07:55 # beautiful-lie
    Блять такое чувство что за Сити взялись русские чиновники и привлекли ебучую жабу Жарова из ПарашаНадзор.

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  8. alexomck 03.10.2019 07:48 # alexomck
    9 очков минимум снять с Сити нужно, расизм в современном обществе не приемлем.

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  9. papka-legend 03.10.2019 07:26 # papka-legend
    Ситуация не такая серьёзная, просто за всё время проведенное в Англии, Гвардиоле аукается

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  10. januzaj00 03.10.2019 07:24 # januzaj00
    С одной стороны я за толерантность, но это уже шизофрения)

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  11. naby-keita 03.10.2019 07:13 # naby-keita
    Расисты! всех расстрелять!

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