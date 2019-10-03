Гвардиола может пострадать из-за того, что вступился за Силву

Расистский скандал вокруг плеймейкера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы может задеть и Хосепа Гвардиолу — у FA появились вопросы к главному тренеру "горожан".

Ранее в среду Ассоциация предъявила обвинения Силве касательно его твита расистского характера насчет защитника "Сити" Бенжамена Менди.



Однако Sky Sports стало известно, что преследованию может быть подвергнут и Гвардиола, который, защищая Бернарду, сделал довольно неоднозначное высказывание.



Гвардиола заявил, что нарисованный персонаж кондитерской фабрики действительно похож на Менди и что с белыми людьми подобное происходит постоянно, не вызывая болезненной реакции в обществе.



Также FA отдельно изучит сообщение Силвы в инстаграме. Там Бернарду в шутку спросил одетого во все черное Менди, почему тот голый.