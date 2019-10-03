Гвардиола может пострадать из-за того, что вступился за Силву
Расистский скандал вокруг плеймейкера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы может задеть и Хосепа Гвардиолу — у FA появились вопросы к главному тренеру "горожан".
Ранее в среду Ассоциация предъявила обвинения Силве касательно его твита расистского характера насчет защитника "Сити" Бенжамена Менди.
Однако Sky Sports стало известно, что преследованию может быть подвергнут и Гвардиола, который, защищая Бернарду, сделал довольно неоднозначное высказывание.
Гвардиола заявил, что нарисованный персонаж кондитерской фабрики действительно похож на Менди и что с белыми людьми подобное происходит постоянно, не вызывая болезненной реакции в обществе.
Также FA отдельно изучит сообщение Силвы в инстаграме. Там Бернарду в шутку спросил одетого во все черное Менди, почему тот голый.
03.10.2019 07:00
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Последние комментарии:
Ахахха ну про то что он голый это хорошо пошутил, бан по-любому
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Также FA отдельно изучит сообщение Силвы в инстаграме. Там Бернарду в шутку спросил одетого во все черное Менди, почему тот голый.
Источник: http://fapl.ru/posts/73790/
Ахахаха) Силва то действительно с катушек съехал!
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Что за дегенератское общество? Что стало с страной завоевателей, имперцев, настоящих мужиков Англией, где они растеряли все это? Пернешь на улице - получи штраф за нарушение экологии. Посмотрел на бабу на улице - получай срок за домогательство. Не уступил место трансу - лови травлю за дискриминацию. Вырождение человечества. Вроде самое развитое общество в мире, а по делу это уже пошла деградация в обратную сторону. Лучше всего и всегда - это золотая середина. А Бернарду и вправду расист, хоть и скрытый, чего докопался, хоть и до своего друга? У кого что в голове, к тому и цепляяется все время. То есть у Силвы цвет Менди вызывает какие-то эмоции и врядли положительные
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Бля честно говоря заебали эти негры и типа защищающий их дегенераты. Белым людям похрен как-то на них, но эти конченные ублюдки любят поднимать шумиху.
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Что за времена пошли ублюдские. Самое смешное, что если бы такая история приключилась в любой другой команде, то было бы страшно представить, сколько вопиющей вони поднял бы сейчас Стерлинг.
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Очевидно ж расист . Как относился к туре
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Блять такое чувство что за Сити взялись русские чиновники и привлекли ебучую жабу Жарова из ПарашаНадзор.
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9 очков минимум снять с Сити нужно, расизм в современном обществе не приемлем.
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Ситуация не такая серьёзная, просто за всё время проведенное в Англии, Гвардиоле аукается
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С одной стороны я за толерантность, но это уже шизофрения)
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Расисты! всех расстрелять!
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