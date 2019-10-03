Клопп: "Это был очень важный урок"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что победа 4:3 над "Ред Булл" станет важным уроком для его команды.

Забив три гола в первые полчаса матча Лиги Чемпионов на "Энфилде", "красные", как казалось, не испытают никаких проблем до финального свистка.



Однако "Ред Булл" не бросил играть, забив три мяча подряд — лишь гол Мохамеда Салаха на 69-й минуте позволил "Ливерпулю" оставить победу у себя. Клопп рад, что все обошлось, но одновременно считает необходимым сделать правильные выводы.



"В первые 30 минут мы играли в свой пока что лучший футбол в этом сезоне, противостоя очень хорошо организованной команде с выраженной индивидуальностью. Мы делали на высокой скорости все то, что им не нравится, мы забили три гола и могли забить больше".



"Затем они поменяли свою схему — это разрешено и обычно не становится такой уж проблемой, но сегодня вечером у нас все-таки возникли проблемы. По какой-то причине мы изменили свое отношение к игре. Кто-то был в настроении контролировать игру, кто-то был настроен атаковать, а другие были слишком беспокойны".



"Другая проблема заключается в том, что мы пытались пробиться через центр поля. При оборонительных действиях у них было на одного полузащитника меньше, потому что им приходилось рисковать, но их 10-й номер оставался между линий".



"Мы совершали потерю в центре, а они тут же пасовали мяч своему 10-му номеру, который открывался позади Фабиньо и убегал в контратаку. Это изменило игру".



"Другие команды могут сломаться при счете 3:0 на "Энфилде", но их это особо не волновало. Мы открыли дверь, а они вбегали в эту дверь".



"Это был очень важный урок для нас, но я предпочитаю учиться по ходу матча, чем после матча. Если бы мы проиграли 3:4, урок был бы таким же".



"И все-таки мы выиграли 4:3 и набрали три очка. Нам нужно многому научиться, поэтому я в порядке. Я и прежде знал, что нам нужно значительно прибавить, но теперь это знает каждый", — цитирует Клоппа Evening Standard.