Бентеке считает, что все еще мог бы играть за "Ливерпуль"

Кристиан Бентеке Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке считает, что он мог бы играть в стартовом составе нынешнего "Ливерпуля".

Бентеке провел в "Ливерпуле" всего один сезон, прежде чем в августе 2016 стал рекордным приобретением "Пэлас" стоимостью 32 миллиона фунтов.

В течение того сезона "красные" поменяли главного тренера, пригласив Юргена Клоппа на место Брендана Роджерса, а также начали перестройку, которая, как считает Кристиан, и подтолкнула его к уходу.

"Да, думаю, я бы мог играть вместе с Садио Мане и Мохамедом Салахом сейчас. Мне легко говорить об этом, потому что я играю за "Пэлас", а они играют за "Ливерпуль", но когда ты тренируешься с одними и теми же игроками, а тренер верит в тебя, это действительно упрощает твою жизнь".

"Люди скажут, что я ищу оправдания, но каждый знает, что клубу предстоял переходный период, когда я был там. Если вы посмотрите на ту команду, в которой был я, то из ее стартового состава осталось три-четыре игрока, остальные — новые".

"Я хорошо начал, но Роджерс уже находился под давлением после предыдущего сезона, когда они почти выиграли лигу, а затем пришел Клопп, и все изменилось".

"Когда он пришел в "Ливерпуль", то сказал: "Я хочу играть в другой футбол, я хочу обладать быстрыми, маленькими, резкими игроками".

"Я пытался сражаться за свое место, но в конце сезона он сказал: "Будет лучше, если ты найдешь новое пристанище. Я не буду удерживать тебя", — цитирует Бентеке Daily Mirror.


Метки Бентеке, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1208

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Последние комментарии:




  1. lpool14 29.09.2019 12:55 # lpool14
    Много моментов транжирил, голов из неоткуда не создавал.. радуйся что обеспечен работой хотя бы в пэласе

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  2. muaxaxaxa 29.09.2019 12:50 # muaxaxaxa
    Осталось заявить что белым форвардам легче закрепиться в основе топ клубов, и заявить о дискриминации черножопых.

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  3. slash-lfc 29.09.2019 12:38 # slash-lfc
    Бентекек!

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  4. ko1obok 29.09.2019 11:52 # ko1obok
    3 сраных гола за весь прошлый сезон и вещает, что мог бы играть за Ливерпуль. Скажи спасибо что тебя ещё не выгнали из Пэлас, тупой ты осёл.

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  5. ko1obok 29.09.2019 11:51 # ko1obok
    Фирмино в этом сезоне забил столько же, сколько Бентеке за весь прошлый.

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  6. largo-winch 29.09.2019 11:26 # largo-winch
    Большой ублюдок

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  7. mancunia-planet 29.09.2019 11:23 # mancunia-planet
    Херня полная игрок между прочим

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  8. dnssda 29.09.2019 11:15 # dnssda
    Старриджа не отдавал бы я

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  9. tursa 29.09.2019 11:12 # tursa
    учитывая что сейчас ливерпуль играет забросами, а в состав даже ореке проходит
    вполне мог бы заиграть

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  10. blackdreamer 29.09.2019 11:01 # blackdreamer
    да на подмену сирубобби бы сгодился
    альтернативы нету

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