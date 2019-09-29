Бентеке считает, что все еще мог бы играть за "Ливерпуль"

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке считает, что он мог бы играть в стартовом составе нынешнего "Ливерпуля".

Бентеке провел в "Ливерпуле" всего один сезон, прежде чем в августе 2016 стал рекордным приобретением "Пэлас" стоимостью 32 миллиона фунтов.



В течение того сезона "красные" поменяли главного тренера, пригласив Юргена Клоппа на место Брендана Роджерса, а также начали перестройку, которая, как считает Кристиан, и подтолкнула его к уходу.



"Да, думаю, я бы мог играть вместе с Садио Мане и Мохамедом Салахом сейчас. Мне легко говорить об этом, потому что я играю за "Пэлас", а они играют за "Ливерпуль", но когда ты тренируешься с одними и теми же игроками, а тренер верит в тебя, это действительно упрощает твою жизнь".



"Люди скажут, что я ищу оправдания, но каждый знает, что клубу предстоял переходный период, когда я был там. Если вы посмотрите на ту команду, в которой был я, то из ее стартового состава осталось три-четыре игрока, остальные — новые".



"Я хорошо начал, но Роджерс уже находился под давлением после предыдущего сезона, когда они почти выиграли лигу, а затем пришел Клопп, и все изменилось".



"Когда он пришел в "Ливерпуль", то сказал: "Я хочу играть в другой футбол, я хочу обладать быстрыми, маленькими, резкими игроками".



"Я пытался сражаться за свое место, но в конце сезона он сказал: "Будет лучше, если ты найдешь новое пристанище. Я не буду удерживать тебя", — цитирует Бентеке Daily Mirror.